Francisco Moreno, de Tupungato al podio del Dakar 2022

moreno-cuatri.jpg Francisco Moreno logró un histórico segundo puesto en el Dakar 2022

Hasta el gobernador Rodolfo Suarez se tomó el tiempo para felicitar a Moreno por su desempeño y expresó en twitter: "Felicitaciones a Francisco Moreno, orgullo mendocino y de todo el pueblo de Tupungato. Este joven deportista representó al país en una de las competencias más duras del mundo como es el Dakar logrando hacer podio con una histórica clasificación".

Con el cuatri número 192, Francisco se ubicó detrás del francés Alexandre Giroud, el campeón con un tiempo 50 horas 51 segundos, a una diferencia de 2 horas, 2 minutos y 11 segundos.

"No puedo más de felicidad y se lo dedico a toda la gente que me apoyó durante todo este tiempo. Quería llegar como sea, no se acababa nunca. ¡¡Estoy muy feliz!!", expresó al llegar a la meta con su cuatri Yamaha asistido por el equipo Drag´On de Francia.

Francisco Moreno, en la llegada

Tupungato prepara la bienvenida

Poco después de concretada la hazaña, en las redes sociales circuló la convocatoria para que los tupungatinos le den la bienvenida a Moreno. Será el martes 18, a las 20, y la caravana comenzará en Atamisque para culminar en la Plaza departamental.

"Acordate de llevar tu Bandera de Argentina y tu Barbijo Será una gran sorpresa para él!", indica la convocatoria.

Moreno viajó a Arabia Saudita acompañado por su mecánico y por su padre, José, quien explicó: "Vinimos a hacer una aventura, a ver si podíamos dar la vuelta y conquistar alguna experiencia. Gracias a que todo anduvo muy bien hemos podido tener este segundo puesto que es muy importante para Tupungato, para Mendoza y para Argentina".

Los mejores mendocinos en la historia del Dakar