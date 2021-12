Cornejo juró solo, Juri lo hizo en equipo y Anabel con un hermano y una amiga

Cornejo sin compañía

El primero de los mendocinos en jurar fue Alfredo Cornejo (59). Se esperaba un momento tenso tomando en cuenta que el ex gobernador de Mendoza es un cuestionador casi permanente de Cristina y hasta la calificó hace una semana de manipuladora. No obstante, no pasó nada extraordinario. Sí sorprendió que nadie acompañara a quien será jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado.

Todos los que precedieron a Cornejo y la gran mayoría de los que lo hicieron después se presentaron acompañados de familiares: padres, parejas e hijos. Por eso llamó la atención lo solitario del juramento del presidente de la Unión Cívica Radical.

En cambio lo que destacaron muchos periodistas fue que el "sí, juro" de Cornejo fue uno de los más sonoros del acto.

Después, en las redes sociales, sí se puso un poco picante y fiel a su estilo le mandó un mensaje por elevación al justicialismo: "Hoy juré como senador nacional por la provincia de Mendoza. Logramos, luego de 38 años, que el peronismo no tenga quórum propio en la Cámara alta. Esto se alcanzó gracias al trabajo y unidad de Juntos por el Cambio".

https://twitter.com/alfredocornejo/status/1468982377162711051 Hoy juré como Senador Nacional por la provincia de Mendoza. Logramos, luego de 38 años, el peronismo no tengan quórum propio en la Cámara alta. Esto se alcanzó gracias al trabajo y unidad de @juntoscambioar pic.twitter.com/sdQvjc1mHV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 9, 2021

Juri, bien custodiada

Inmediatamente después de Cornejo le tocó su turno a Mariana Juri, a quien Cristina convocó como Mariana "Yuri". Habrá que ver si con el tiempo la presidenta del Senado la sigue llamando así o pronuncia su apellido con la jota como lo hacen todos.

La flamante legisladora, de 52 años, que llegó hasta aquí como ministra de Turismo y Cultura de la provincia llamó a dos de sus hijos para que la acompañen en el juramento pero además se sumaron el propio Cornejo y dos de los ministros que la han acompañado en el Gabinete de Rodolfo Suarez: el titular de Gobierno, Víctor Ibañez , y el de Economía, Enrique Vaquié.

Luego de jurar, dejó una reflexión en su cuenta de Twitter: "Hoy asumo una nueva responsabilidad con los argentinos y con los mendocinos en particular. Voy a trabajar para que los intereses de la provincia sean defendidos. Mendoza tiene un modelo de gestión y trabajo, liderado por Rodolfo Suarez, que tiene mucho para darle al país".

https://twitter.com/mariana_juri/status/1468986534783172610 Hoy asumo una nueva responsabilidad con los argentinos y con los mendocinos en particular. Voy a trabajar para que los intereses de la Provincia sean defendidos. Mendoza tiene un modelo de gestión y trabajo, liderado por @rodysuarez, que tiene mucho para darle al país pic.twitter.com/wfb6rIzk0C — Mariana Juri (@mariana_juri) December 9, 2021

Anabel Fernádez Sagasti con sus afectos

Anabel Fernández Sagasti, considerada por muchos como una de las dirigentes favoritas de Cristina Kirchner, fue la última de los mendocinos en jurar. Al convocarla, la vicepresidenta la llamó "señora" y luego antes de jurar le dijo en broma: "¿No te gustó que te diga señora?".

La más joven del trío de senadores mendocinos -tiene 37 años- fue acompañada por su hermano Emiliano y una amiga.

"Seguiré trabajando con humildad, constancia y mucha escucha para estar a la altura de generar desde el Congreso más y mejores propuestas que contribuyan a resolver los problemas del presente" fue el mensaje de Anabel.