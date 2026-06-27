Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de junio cuando abran los bancos

Los principales bancos y entidades económicas le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 29 de junio, cuando se abran las operaciones para el público en general.
Luego de una semana de mucho movimiento, el día viernes el precio del dólar se mantuvo estable y esto fue vital para que los bancos pudieran confirmar cuál será el precio del dólar durante el inicio de la jornada de este lunes.
Al mismo tiempo, el dólar blue sí tuvo movimientos, pero estos sirvieron para achicar la brecha existente con el dólar oficial por primera vez en varios días, luego de que la distancia entre uno y otro llegara a ser de $35.
El precio del dólar este lunes 29 de junio en cada uno de los bancos
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este lunes 29 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.495
- Banco Galicia: $1.490
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.501
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.485
- Banco Credicoop: $1.495
- Banco Macro: $1.500
- Banco Piano: $1.495
- Banco de Comercio: $1.495
Precio del dólar blue este lunes 29 de junio
Tras haber llegado a los $1.530, el dólar blue arrancará estos últimos días de junio con el precio en descenso. Según lo confirmado por las cuevas, la moneda informal se venderá a $1.515 en la mañana de este lunes, haciendo que la brecha con el dólar oficial sea menor.
De hecho, el viernes, la brecha entre ambos había sido de $35 al arrancar la jornada y terminó siendo de $20 al compararse el dólar blue con el precio del dólar oficial mostrado en las pizarras de los bancos.