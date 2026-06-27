Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de junio cuando abran los bancos

El precio del dólar este lunes 29 de junio en cada uno de los bancos

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este lunes 29 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.495

Banco Galicia: $1.490

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.500

Banco Supervielle: $1.501

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.505

Banco Hipotecario: $1.495

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.485

Banco Credicoop: $1.495

Banco Macro: $1.500

Banco Piano: $1.495

Banco de Comercio: $1.495

Precio del dólar blue este lunes 29 de junio

Tras haber llegado a los $1.530, el dólar blue arrancará estos últimos días de junio con el precio en descenso. Según lo confirmado por las cuevas, la moneda informal se venderá a $1.515 en la mañana de este lunes, haciendo que la brecha con el dólar oficial sea menor.

De hecho, el viernes, la brecha entre ambos había sido de $35 al arrancar la jornada y terminó siendo de $20 al compararse el dólar blue con el precio del dólar oficial mostrado en las pizarras de los bancos.