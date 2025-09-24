Yiwu acelera su producción antes del Mundial de Fútbol

“Impulsadas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, las ventas de nuestros productos deportivos han estado en auge últimamente. Producimos alrededor de 4.000 pelotas de fútbol por día, y casi no tenemos inventario disponible. En lo que va del año, nuestra empresa ha fabricado y vendido más de 700.000 pelotas”, dijo Wu.

Wu señaló que cree que esto es apenas el inicio de la temporada alta. A medida que llega el período tradicional de compras relacionadas con el fútbol, es probable que el cuarto trimestre registre un aumento de pedidos, con un repunte adicional antes del inicio del Mundial.

En los primeros siete meses de este año, las exportaciones de artículos y equipos deportivos de Yiwu alcanzaron 6.780 millones de yuanes (u$s 950 millones), un aumento de 16,8% respecto al año anterior. De ese total, las exportaciones a países como Estados Unidos, Canadá y México sumaron 1.880 millones de yuanes, un incremento de 10% interanual, según datos de la Aduana de Yiwu.

Fu Yifu, investigador especial del Su Merchants Bank, con sede en Nanjing, provincia de Jiangsu, señaló que Yiwu cuenta con una cadena de suministro altamente integrada y ofrece una amplia gama de productos. Los comerciantes locales han invertido de forma significativa en investigación y desarrollo, mejorando muchos pequeños productos hacia artículos inteligentes, ecológicos y de alto valor agregado. Han logrado insertarse en los mercados extranjeros ofreciendo productos de alta calidad y bajo costo.

Según proyecciones de la Asociación de la Industria de Productos Deportivos y de Fitness de Yiwu, durante la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, los productos fabricados en Yiwu representaron aproximadamente el 70% de los productos relacionados con el torneo, una vez confirmados los 32 equipos de la fase de grupos.

Mientras tanto, en medio del ajetreado período de ventas de productos derivados del Mundial de este año, la Aduana de Yiwu organizó visitas de oficiales al Mercado Internacional de Comercio de Yiwu, donde llevaron a cabo una serie de actividades de educación legal centradas en la protección de la propiedad intelectual.

“Además de brindar explicaciones visuales sobre la protección de la propiedad intelectual del Mundial, la Aduana de Yiwu también ha desarrollado y lanzado un asistente basado en inteligencia artificial, y los comerciantes pueden consultar temas relacionados en línea”, dijo Sun Yiwen, secretaria del presidente de la Asociación para la Promoción del Desarrollo de Marca de Yiwu.