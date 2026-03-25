La magnitud del compromiso de China con la investigación y el desarrollo resulta especialmente notable, ya que se prevé que el gasto en esta área crezca más de un 7% anual, señaló Gambardella.

“Combinada con el liderazgo continuo en manufactura y fuertes inversiones en industrias digitales, esta estrategia está posicionando a China en el centro de la próxima ola de transformación tecnológica”, agregó.

El Informe sobre la Labor del Gobierno destaca el compromiso de China con la ampliación de una apertura de alto nivel en paralelo con el desarrollo económico interno. Esto incluye medidas para mantener estable el volumen del comercio exterior y optimizar su estructura, ampliar la cooperación en inversiones en ambos sentidos y promover una cooperación de alta calidad en la Iniciativa de la Franja y la Ruta mediante un mayor alineamiento estratégico con los países socios.

Adhere Cavince, especialista en relaciones internacionales enfocado en la cooperación China-África, señaló que el informe ofrece un marco operativo clave que alinea el XV Plan Quinquenal de China con los objetivos de desarrollo externos.

El informe describe una hoja de ruta para el desarrollo de alta calidad y la innovación tecnológica que influye directamente en la escala y la orientación de la cooperación entre China y África, proporcionando un marco previsible para los gobiernos africanos, dijo Cavince, y añadió que los planes quinquenales de China no son meros documentos abstractos, ya que orientan el gasto real y la participación del país en el exterior.

También “destaca la alineación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la Agenda 2063 de la Unión Africana, garantizando que las estrategias de desarrollo se refuercen mutuamente”, señaló.

En un mundo fragmentado e incierto, “el énfasis de China en el diálogo estructurado, la planificación a largo plazo y la reforma gradual ofrece un enfoque alternativo para afrontar los desafíos globales”, afirmó Onyango K’Onyango, consultor en comunicación con sede en Nairobi, capital de Kenia.

“En un momento en que muchas naciones enfrentan inestabilidad y presiones contrapuestas, la capacidad de mantener el foco en el desarrollo, la innovación y el progreso social puede resultar cada vez más valiosa para la estabilidad global”, añadió.