El crecimiento gana impulso en medio de un panorama optimista

Al citar la expansión del PBI real del 5% lograda en 2025 pese a las extremas incertidumbres externas, Lu Ting, economista jefe para China del grupo japonés de servicios financieros Nomura, señaló que ese desempeño refleja la fuerte resiliencia de la segunda economía más grande del mundo.

“China cuenta con una base industrial muy amplia y sólida, una productividad que mejora de manera constante, un sistema industrial muy completo y un importante efecto de escala derivado de su vasto mercado interno”, afirmó Lu. El efecto de escala se refiere a eficiencias impulsadas por el tamaño que ayudan a reducir costos y fortalecer la resiliencia.

La economía China comp pilar central

El presidente chino, Xi Jinping, destacó a comienzos de este año la importancia de mantener a la economía doméstica como pilar central, y de mejorar aún más la calidad y la eficiencia del flujo económico nacional para que la demanda interna sea el principal impulsor del crecimiento.

De cara al futuro, economistas señalaron que esperan que el respaldo fiscal y monetario, con un énfasis creciente en mejorar el bienestar de la población y dinamizar la inversión del sector privado, corrija gradualmente la insuficiencia de la demanda interna. Esto consolidaría aún más las bases de una expansión económica sólida en 2026 y a lo largo del período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, el banco central del país, se comprometió a “crear un entorno monetario y financiero sólido para un crecimiento económico estable, un desarrollo de alta calidad y el desempeño estable de los mercados financieros”.

Shan Hui, economista jefe para China de Goldman Sachs, señaló que el desempeño de la inversión este año debería mejorar, impulsado por proyectos postergados desde 2025 y por grandes iniciativas en tecnología, inteligencia artificial y redes eléctricas.

El banco de inversión estadounidense prevé que el PBI real de China crezca un 4,8% en 2026, en términos generales en línea con el año pasado.