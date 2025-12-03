"Ciudad del Tenis" se une a talento global

Fabricio perfeccionó sus habilidades de entrenamiento en México, Estados Unidos y España, mientras que Grecia ha brindado apoyo durante años a tenistas profesionales mediante preparación física y métodos de respiración. Juntos pasaron un año y medio en Shanghai antes de aceptar una invitación para unirse al programa de tenis de Jingshan, colaborando tanto con la escuela como con un club local.

Al principio, la ciudad era desconocida y parecía desalentadora para la pareja. “Fue una decisión difícil mudarnos a Jingshan”, recordó Grecia. “Estábamos preocupados porque no conocíamos bien la ciudad.”

Sin embargo, tras visitar Jingshan y descubrir su vibrante cultura del tenis, la perspectiva de la pareja cambió. Las instalaciones y el ambiente del tenis en la ciudad los cautivaron. Al caminar por el parque central, rodeado de distintos tipos de canchas y paisajes urbanos temáticos de tenis, se dieron cuenta de que el deporte era parte integral de la identidad de la ciudad.

En Jingshan se han construido más de 300 canchas de tenis de alto nivel, incluyendo canchas de arcilla, césped y superficie dura. De los 600.000 habitantes de la ciudad, más de 100.000 son aficionados del tenis, y casi el 60% de ellos son adolescentes, según la Administración de Deportes de Hubei.

“Estas instalaciones y tecnologías son increíbles, y los jugadores entrenan con pasión, incluso bajo condiciones climáticas adversas”, afirmó Fabricio. “Es una de las mejores opciones para entrenadores o jugadores.”

“Atraer entrenadores internacionales ofrece a nuestros jugadores y entrenadores locales acceso a ideas avanzadas de entrenamiento y perspectivas globales, ayudándonos a conectarnos con niveles de clase mundial”, dijo Gao Bao, director ejecutivo de la Escuela de Tenis de Hubei.

p4-tennis-2 Grecia brinda un curso de entrenamiento respiratorio en un programa juvenil.

Fabricio aporta sus metodologías de entrenamiento técnico a Jingshan, ofreciendo clases adaptadas y enfatizando la pasión y una actitud positiva para fomentar el progreso.

Grecia introdujo un inusual curso de entrenamiento respiratorio en el ámbito juvenil doméstico. El programa, que integra fisiología del ejercicio, ayuda a los jugadores a superar sus limitaciones físicas.

Ambos entrenadores ven un gran potencial en sus alumnos, señalando que los jugadores rinden bien para su edad, incluso bajo entrenamiento diario intenso y condiciones climáticas adversas.

La pareja espera llevar a los jugadores locales al extranjero a competir y formar una nueva generación de atletas capaces de jugar en el escenario mundial.