Adultos mayores chinos redescubren sus años dorados

“Más allá de los destinos populares tradicionales como Japón, Tailandia y Malasia, los viajeros mayores ahora se aventuran más lejos, hacia países como Sudáfrica, Islandia, Egipto y Argentina”, dijo Cai Muzi, investigadora de Qunar.

Cabe destacar que también cambiaban sus preferencias sobre la compañía al viajar. Además de viajar con familia y amigos, más de 30% de esos viajeros mayores ahora opta por viajes en solitario.

A medida que los viajeros chinos mayores, que también son el grupo consumidor central del turismo en cruceros, buscaban experiencias de viaje de alta calidad y personalizadas, las líneas de cruceros se mostraban confiadas en el potencial de crecimiento de China y planeaban lanzar más productos.

China era ahora el segundo mayor mercado emisor de cruceros del mundo después de Estados Unidos, y se preveía que el país se convirtiera en el mayor mercado emisor de cruceros a nivel global para 2035, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.

Impulsada por el enorme potencial del mercado chino, la línea internacional Viking dijo que lanzaría el próximo año nuevos productos de cruceros oceánicos europeos en el Mediterráneo adaptados para consumidores chinos. La empresa también creía que China crecería hasta convertirse en uno de sus principales mercados emisores.