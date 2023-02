China encabeza la inversión en transición energética

El informe indica que la inversión global en la transición energética con bajas emisiones de carbono totalizó u$s 1,1 billones el año pasado, un nuevo récord y una gran aceleración con respecto al año anterior, ya que la crisis energética y la acción política impulsaron un despliegue más rápido de tecnologías de energía limpia.

BloombergNEF también señaló que China contribuyó a un aumento significativo en la inversión en fábricas de energía limpia, a lo que el informe se refiere como inversión en instalaciones para tecnologías de energía limpia.

Dicha inversión creció a u$s 78.700 millones en 2022, frente a u$s 52.600 millones en 2021, informó BloombergNEF. Las instalaciones de fabricación de baterías y componentes relacionados formaron la mayor parte de esta inversión con u$s 45.400 millones, mientras que las fábricas solares atrajeron u$s 23.900 millones.

El año pasado, China representó el 91 % de dicha inversión en manufactura a pesar de los esfuerzos de otros países para capturar una mayor oportunidad global de energía limpia, indicó el informe.

Es poco probable que la capacidad de fabricación de tecnologías de energía limpia sea un obstáculo importante para lograr emisiones netas de carbono cero, sostuvo Antoine Vagneur-Jones, director de investigación de comercio y cadenas de suministro de BloombergNEF, en un comunicado de prensa de la compañía el 26 de enero.

“Sin embargo, desde el punto de vista de la diversificación de la cadena de suministro, la imagen no ha cambiado demasiado. China es, por mucho, la que más invierte en la construcción de su cadena de suministro de energía limpia, y queda por ver si otras regiones pueden capturar una participación de mercado significativa”, señaló.