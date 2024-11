Una papa puede ayudarte a combatir las ojeras, entérate de este método eficaz

Aunque no lo creas, una papa o patata puede ayudarte a combatir las ojeras. En el mundo de la belleza y el autocuidado, cuando se trata de combatir las ojeras, el consejo común que te da la gente suele ser "bebe más agua y duerme mejor". Sin embargo, muchas personas, a pesar de llevar una vida saludable, no logran deshacerse de ellas. Las ojeras no solo están relacionadas con el cansancio o la deshidratación, sino también con factores genéticos.