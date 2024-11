Cómo preparar un rubor y un bálsamo labial a base de la planta de remolacha, un maquillaje 100% ecológico

Los elementos necesarios para este rubor son los siguientes:

Es preciso derretir las mantecas y la cera de abeja a baño maría. Después es preciso retirar del fuego y agregar los aceites esenciales, los aceites vegetales y la vitamina E. Luego hay que revolver hasta que quede cremoso, para luego agregar el jugo de la remolacha. El vegetal previamente debe ser rallado y exprimido. Necesitarás sí o sí dos cucharadas de su jugo.

Una vez que hayas mezclado las mantecas, los aceites y la vitamina E, agregas el jugo exprimido de la remolacha. Tendrás que revolver hasta que quede todo bien mezclado. El siguiente paso es el último, y el más fácil de todos: sólo debes refrigerar la mezcla. Puedes ponerla en un pote de crema chiquito, para que puedas trasladarlo adonde vayas, en tu bolso o cartera.

Si lo haces, tendrás un bálsamo ecológico, natural, sin conservantes o residuos. Completamente amistoso con tu cuerpo y además, con el medio ambiente. Aunque de igual manera, podrás tener una opción vegana.

