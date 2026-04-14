Qué alimentos hay que evitar en la mañana para arrancar la jornada con mucha energía

¿Te ha pasado de sentir pesadez o sueño después de desayunar?, aunque no lo creas esto puede deverse a los alimentos que consumes. Muchos de los alimentos que tradicionalmente asociamos con la energía matutina son, en realidad, los principales culpables de que nos sintamos agotados apenas unas horas después de comenzar la jornada.
¿Qué alimentos debemos evitar cuando desayunamos?
Por lo general, los argentinos tenemos tentación de desayunar carbohidratos como facturas, galletitas dulces, pan blanco y los cereales azucarados, los cuales generan un aumento abrupto de la glucosa en sangre.
Cuando ingerimos estos alimentos, el cuerpo libera una gran cantidad de insulina para procesar ese azúcar. Como resultado sufrimos una caída o baja de energía, y este fenómeno es conocido como el "crash del azúcar". Este bajón no solo produce somnolencia, sino que también dispara la ansiedad por comer más azúcar, creando un círculo vicioso de cansancio y hambre.
Otro gran error de consumo en el desayuno son los jugos de naranja industriales o incluso los exprimidos naturales sin fibra. Al retirar la pulpa de la fruta, solo queda el azúcar (fructosa) líquida, la cual se absorbe a una velocidad preocupante. Por otro lado, los yogures comerciales suelen contener hasta cinco cucharaditas de azúcar por vaso, y esto deja de ser un alimento saludable.
Para mantener la vitalidad y la energía del cuerpo hasta el almuerzo, se aconseja lograr con los alimentos lo que se conoce como "estabilidad glucémica". Puedes sustituir los ultraprocesados por:
- Proteínas de calidad: Huevos, legumbres o carnes magras que brindan saciedad.
- Grasas saludables: Palta, frutos secos o aceite de oliva virgen extra.
- Fibra: Panes integrales de grano entero o fruta entera (no en jugo).
En resumen, te aconsejamos no consumir por la mañana harinas blancas y sabores dulces al despertar. Un desayuno equilibrado no debería ser una "inyección de energía" momentánea, sino una base sólida que sostenga el ritmo del cuerpo durante todo el día.