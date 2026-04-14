Qué alimentos hay que evitar en la mañana para arrancar la jornada con mucha energía

Café con facturas Debemos evitar consumir en el desayuno carbohidratos como facturas.

Otro gran error de consumo en el desayuno son los jugos de naranja industriales o incluso los exprimidos naturales sin fibra. Al retirar la pulpa de la fruta, solo queda el azúcar (fructosa) líquida, la cual se absorbe a una velocidad preocupante. Por otro lado, los yogures comerciales suelen contener hasta cinco cucharaditas de azúcar por vaso, y esto deja de ser un alimento saludable.

Para mantener la vitalidad y la energía del cuerpo hasta el almuerzo, se aconseja lograr con los alimentos lo que se conoce como "estabilidad glucémica". Puedes sustituir los ultraprocesados por:

Proteínas de calidad: Huevos, legumbres o carnes magras que brindan saciedad.

Grasas saludables: Palta, frutos secos o aceite de oliva virgen extra.

Fibra: Panes integrales de grano entero o fruta entera (no en jugo).

Jugo de naranja No se aconseja consumir jugo de naranja por las mañanas.

En resumen, te aconsejamos no consumir por la mañana harinas blancas y sabores dulces al despertar. Un desayuno equilibrado no debería ser una "inyección de energía" momentánea, sino una base sólida que sostenga el ritmo del cuerpo durante todo el día.