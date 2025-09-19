Primavera-verano 2025: Dolce Vita, la nueva era de la moda que marca las tendencias (y está en todas partes)

dolce vita-lunares Dolce Vita es un estilo romántico que arrasa en la moda esta temporada de primavera-verano 2025.

Dolce Vita: las nuevas tendencias de primavera-verano 2025

El estilo Dolce Vita tiene que ver con las casas de colores, las vespas, los helados, las flores, las faldas de vuelo, los pañuelos en la cabeza, las gafas redondas y los bañadores tipo corsé que se pueden ver en el verano italiano. Hoy es sinónimo de glamour y marca las nuevas tendencias de la temporada.

Estampas:

Esta temporada exige estampas. Vamos a ver muchísimas flores en distintos tamaños, colores y formas. Además, se vienen con todo el cuadrillé y las rayas.

Se podrán ver en vestidos, blusas, faldas, bikinis y pañuelos (que se llevan en la cabeza).

estampas-vestido-flores Las estampas florales se llevarán en cualquier prenda: vestidos, tops, faldas, bikinis y pañuelos.

Camisas:

Las camisas son el must have de la temporada y se vienen en todos los colores, con estampados rayados y en tonos pasteles como amarillos, rosa, azul y la combinación de estos.

camisa color pastel-dolce vita Las camisas en colores pasteles no te pueden faltar.

Maxi skirts:

Las faldas largas se van a ver en todos lados. Se trata de prendas anchas que se pueden usar con remeras holgadas y tops románticos.

faldas largas-lentejuelas Las maxi skirts vienen en todos los estilos: con lentejuelas y boho chic.

Lencería:

Se vienen con todo las prendas lenceras, en especial en tops, vestidos y faldas. La combinación perfecta es con prendas con volados y brillos. Se trata de un estilo súper romántico y sexi a la vez.

lencería-top-brillos Los tops lenceros con lentejuelas son el must have para estar bien vestida en verano.

Lentejuelas:

En Ibiza, todo el mundo lleva lentejuelas. Ya sea en faldas, vestidos o tops. Entre los colores protagonistas se encuentran el amarillo, verde, celeste.

Old money style:

Los conjuntos sastreros siguen pisando fuerte esta temporada. Si bien predomina un poco más el mundo creativo de la moda, el estilo Old money seguirá vigente. Se verán en combinaciones de blanco y negro y en total looks.

old money style-vestido Las prendas lenceras en blanco y negro arrasan este verano.

Boho chic:

Es una tendencia súper marcada en Europa y se va a llevar en prendas como cinturones anchos, vestidos y tops con volados y botas altas con flecos.

boho chic outfit Las prendas con volados van perfectas con botas.

Vestidos y polleras con electo balloon:

Las famosas faldas globito vuelven con todo esta temporada de primavera-verano. Se verán en blanco y en colores pasteles.

falda balloon Las faldas efecto balloon vuelven esta temporada.

Ojotas:

No solo las vamos a ver en la playa, sino que van con cualquier outfit. Las ojotas se usarán con jeans, vestidos y polleras.

Incluso, las chanclas con plataforma se vienen con todo. Se puede decir que son el calzado oficial del verano.