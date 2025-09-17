Los colores en tendencia que vas a usar en primavera-verano 2025 y ya arrasan entre las europeas

Los colores en tendencia en primavera-verano 2025
Como era de esperar, mocha mouse sigue pisando fuerte, pero las marcas internacionales apostaron por colores más frescos y combinados entre sí. ¿Cuáles son?
Los colores que dominarán la paleta esta temporada son los pasteles: se llevarán el rosa empolvado, el verde menta, el amarillo manteca (butter yellow) y el celeste en distintas prendas. Incluso, se podrán ver combinados.
rayas verdes-tendencias
El verde menta en prendas rayadas es una de las tendencias de la temporada. Foto: Instagram/iamrebeccad.
Los podremos ver, especialmente, en prendas como camisas, conjuntos, blazers y pantalones sastreros, vestidos y faldas. Las combinaciones de colores más destacadas son:
- Celeste y amarillo
- Verde menta y lavanda
- Rosa y amarillo
- Rosa y verde
- Blanco y azul/celeste
- Blanco y marrón
- Negro y gris
- Blanco y butter yellow
- Blanco y rosa
- Blanco y negro
rosa y amarillo-tendencias
La combinación del celeste con el butter yellow es ideal para armar outfits esta temporada.
lunares-vestido-tendencias
Los lunares so el estampado old money de la temporada de primavera-verano 2026. Foto: Instagram/alexandrasaintmleux.
Por su parte, los lunares se vienen con todo y se van a convertir en una de las tendencias más fuertes de la temporada de verano. Pero no solo se verán estampados negro y blanco, sino también en color manteca, azul y marrón chocolate.
Las prendas con lentejuelas van a ser las más sofisticadas de esta temporada y se verán en tops, faldas y vestidos en colores menta, rosa, celeste y plateado.
lentejuelas-vestido-verde menta-tendencias
El vestido verde menta con lentejuelas y pedrería es una de las prendas de la temporada. Foto: Instagram/alexandrasaintmleux.
Otra de las tendencias de la temporada son los estampados de flores grandes, que se podrán ver en vestidos y tops. Por su parte, las prendas de crochet rayadas en verde y rosa o en azul y blanco son otra de las opciones perfectas para la playa.
estampas florales-vestido-amarillo-tendencias
Los estampados florales en colores amarillos, rosa y naranja son el must-have para la playa en esta temporada. Foto: Instagram/alexandrasaintmleux.