Adiós al cepillo de dientes tradicional: el invento que elimina bacterias en segundos

A diferencia de los cepillos de dientes convencionales, la Feno Smartbrush limpia todos los dientes al mismo tiempo con un diseño que cubre una gran superficie de forma eficiente.

Los sensores de este particular invento analizan la técnica de cepillado, la presión e intensidad para ajustar automáticamente la limpieza, creando una experiencia personalizada.

El proceso de cepillado dura tan solo 20 segundos, un cambio radical en la rutina de higiene bucal. Incluso, esta tendencia puede realizar escaneos, con los que obtiene información detallada sobre el estado de tus piezas y encías.

invento, tendencia Esta tendencia permite que te cepilles los dientes en nada menos que 20 segundos.

En concreto, este cepillo tecnológico cuenta con aproximadamente 18,000 cerdas, considerablemente más que un cepillo promedio, lo que permite una limpieza más efectiva.

Como puedes ver, las ventajas de este invento son completamente potenciadas y superiores a las de un cepillo de dientes tradicional. ¿Te animarías a cambiarlo?

Cuánto tiempo cepillarse los dientes para una limpieza efectiva

Para una limpieza dental efectiva, se recomienda cepillarse los dientes durante al menos dos minutos, dos veces al día, prestando atención a todas las superficies de los dientes, encías y lengua, y usando la técnica adecuada.

Más allá de un buen cepillado, se recomienda emplear la técnica adecuada, dividiendo la boca en cuatro zonas y dedicando al menos 30 segundos a cada una de ellas.