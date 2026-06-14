Mascarillas caseras para el pelo seco y con mucho frizz

Durante el invierno, el pelo suele secarse demasiado, y además puede llenarse de frizz debido a los cambios de temperatura que contrastan en los ambientes. Por otro lado, el uso de herramientas de calor como el secador o la planchita, también hacen que el pelo se vuelva más seco. Te enseñamos a crear algunas mascarillas caseras para que tu pelo quede nutrido y brillante.
¿Qué mascarillas sirven para hidratar un pelo seco y con frizz?
Mascarilla hidratante
Ingredientes
- Media palta madura
- 1 cucharada de aceite de coco
- 1 cucharada de miel
Mezcla bien todos los ingredientes y extiende la misma de medios a puntas sobre el cabello húmedo, pero nunca empapado. Es necesario dejar que actúe entre 20 y 30 minutos para luego retirarla con un shampoo de acción suave.
Mascarilla para pelo curly o con mucho frizz
Ingredientes
- 2 cucharadas de aloe vera
- 1 cucharada de aceite de argán
Mezcla bien todos los ingredientes y aplica en el pelo. Esta mascarilla funciona mejor si se aplica sobre el cabello húmedo justo después del lavado. Se deja actuar durante unos 20 minutos y se puede aclarar de forma parcial o total dependiendo de las necesidades del rulo o rizo.
Mascarilla para conseguir brillo
Ingredientes
- 1 yogurt natural entero (no debe contener azúcar)
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
Esta mascarilla se aplica de medios a puntas y se deja reposar durante 15 o 20 minutos. Una vez pasado este tiempo, es esencial realizar un buen aclarado para evitar que el pelo se sienta pesado.
Mascarilla nutritiva
Ingredientes
- 1 banana bien madura
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
Mezcla bien todos los ingredientes hasta conseguir una pasta suave. Esta mascarilla se extiende sobre las puntas y medios húmedos, dejando que repose entre 20 y 30 minutos antes de lavar con agua tibia y un shampoo suave.