Mascarillas caseras para el pelo seco y con mucho frizz

Media palta madura

1 cucharada de aceite de coco

1 cucharada de miel

Mezcla bien todos los ingredientes y extiende la misma de medios a puntas sobre el cabello húmedo, pero nunca empapado. Es necesario dejar que actúe entre 20 y 30 minutos para luego retirarla con un shampoo de acción suave.

Hueso carozo palta La palta tiene aceites y grasas naturales que ayudan a hidratar el pelo.

Mascarilla para pelo curly o con mucho frizz

Ingredientes

2 cucharadas de aloe vera

1 cucharada de aceite de argán

Mezcla bien todos los ingredientes y aplica en el pelo. Esta mascarilla funciona mejor si se aplica sobre el cabello húmedo justo después del lavado. Se deja actuar durante unos 20 minutos y se puede aclarar de forma parcial o total dependiendo de las necesidades del rulo o rizo.

Mascarilla para conseguir brillo

Ingredientes

1 yogurt natural entero (no debe contener azúcar)

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Esta mascarilla se aplica de medios a puntas y se deja reposar durante 15 o 20 minutos. Una vez pasado este tiempo, es esencial realizar un buen aclarado para evitar que el pelo se sienta pesado.

Mascarilla casera pelo Ingredientes como la palta, la banana o el aceite de oliva sirven para hidratar el pelo.

Mascarilla nutritiva

Ingredientes

1 banana bien madura

1 cucharada de miel

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Mezcla bien todos los ingredientes hasta conseguir una pasta suave. Esta mascarilla se extiende sobre las puntas y medios húmedos, dejando que repose entre 20 y 30 minutos antes de lavar con agua tibia y un shampoo suave.