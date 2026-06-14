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Mascarillas caseras para el pelo seco y con mucho frizz

Te enseñamos a preparar algunas mascarillas caseras para hidratar el pelo y dejarlo súper suave, brillante y humectado.

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Qué mascarillas sirven para hidratar un pelo seco y con frizz?

¿Qué mascarillas sirven para hidratar un pelo seco y con frizz?

Durante el invierno, el pelo suele secarse demasiado, y además puede llenarse de frizz debido a los cambios de temperatura que contrastan en los ambientes. Por otro lado, el uso de herramientas de calor como el secador o la planchita, también hacen que el pelo se vuelva más seco. Te enseñamos a crear algunas mascarillas caseras para que tu pelo quede nutrido y brillante.

¿Qué mascarillas sirven para hidratar un pelo seco y con frizz?

Mascarilla hidratante

Ingredientes

  • Media palta madura
  • 1 cucharada de aceite de coco
  • 1 cucharada de miel

Mezcla bien todos los ingredientes y extiende la misma de medios a puntas sobre el cabello húmedo, pero nunca empapado. Es necesario dejar que actúe entre 20 y 30 minutos para luego retirarla con un shampoo de acción suave.

Hueso carozo palta
La palta tiene aceites y grasas naturales que ayudan a hidratar el pelo.

La palta tiene aceites y grasas naturales que ayudan a hidratar el pelo.

Mascarilla para pelo curly o con mucho frizz

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aloe vera
  • 1 cucharada de aceite de argán

Mezcla bien todos los ingredientes y aplica en el pelo. Esta mascarilla funciona mejor si se aplica sobre el cabello húmedo justo después del lavado. Se deja actuar durante unos 20 minutos y se puede aclarar de forma parcial o total dependiendo de las necesidades del rulo o rizo.

Mascarilla para conseguir brillo

Ingredientes

  • 1 yogurt natural entero (no debe contener azúcar)
  • 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Esta mascarilla se aplica de medios a puntas y se deja reposar durante 15 o 20 minutos. Una vez pasado este tiempo, es esencial realizar un buen aclarado para evitar que el pelo se sienta pesado.

Mascarilla casera pelo
Ingredientes como la palta, la banana o el aceite de oliva sirven para hidratar el pelo.

Ingredientes como la palta, la banana o el aceite de oliva sirven para hidratar el pelo.

Mascarilla nutritiva

Ingredientes

  • 1 banana bien madura
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Mezcla bien todos los ingredientes hasta conseguir una pasta suave. Esta mascarilla se extiende sobre las puntas y medios húmedos, dejando que repose entre 20 y 30 minutos antes de lavar con agua tibia y un shampoo suave.

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