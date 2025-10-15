¿Es posible maquillarse pero al mismo tiempo cuidar e hidratar la piel?

¿Alguna vez te ha pasado de usar un producto de maquillaje que deja tu piel seca o acartonada? La solución a este problema no es solamente hidratar previamente la piel, sino que también puedes emplear productos que cuiden el cutis.
¿Cómo maquillarse y cuidar la piel al mismo tiempo?
Lo mejor es emplear productos de maquillaje que no solo hidraten la piel, sino que también le brinden color. Por ejemplo, una alternativa son los famosos sérums con color.
La marca Avon cuenta con una línea dedicada al cuidado de la piel, pero estos productos también brindan color. Por ejemplo, los sérums de la línea Make up + Care no solo hidratan, sino que también actúan como una base. Estos productos poseen Vitamina C y E y factor de protección solar 30.
Actualmente se busca usar pocos productos y no contar con una rutina de skincare y de maquillaje que sea eterna y que tenga cientos de pasos.
Avon realizó un estudio llamado “Future of Beauty” que revela que el 54% de las argentinas mantiene una rutina porque les gusta cuidarse y sentirse bien con ellas mismas, lo que muestra que la belleza se vive como un ritual de bienestar personal y no solo como una cuestión estética.
La línea Make Up + Care de Avon cuenta con una máscara serúm, formulada con manteca de karité, Pantenol, vitamina b5 y ácido hialurónico, define y alarga las pestañas mientras que ayuda a fortalecerlas con el uso diario.
Además, esta línea también posee un polvo facial con pigmentos minerales micronizados que promete fijar el maquillaje sin acumularse en las líneas de expresión. Su fórmula incluye Zinc PCA, que ayuda a proteger el colágeno y la elastina.
Finalmente podemos mencionar los labiales Hydramatic con centro de ácido hialurónico, los cuales aportan un color vibrante mientras que hidratan los labios.
*Diario UNO no posee ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.