¿Es posible maquillarse pero al mismo tiempo cuidar e hidratar la piel?

Actualmente se busca usar pocos productos y no contar con una rutina de skincare y de maquillaje que sea eterna y que tenga cientos de pasos.

Avon realizó un estudio llamado “Future of Beauty” que revela que el 54% de las argentinas mantiene una rutina porque les gusta cuidarse y sentirse bien con ellas mismas, lo que muestra que la belleza se vive como un ritual de bienestar personal y no solo como una cuestión estética.

Hidratar labios Actualmente muchas mujeres buscan una rutina de maquillaje sencilla.

La línea Make Up + Care de Avon cuenta con una máscara serúm, formulada con manteca de karité, Pantenol, vitamina b5 y ácido hialurónico, define y alarga las pestañas mientras que ayuda a fortalecerlas con el uso diario.

Además, esta línea también posee un polvo facial con pigmentos minerales micronizados que promete fijar el maquillaje sin acumularse en las líneas de expresión. Su fórmula incluye Zinc PCA, que ayuda a proteger el colágeno y la elastina.

Finalmente podemos mencionar los labiales Hydramatic con centro de ácido hialurónico, los cuales aportan un color vibrante mientras que hidratan los labios.

