El tinte de origen indio que cubre las canas y se hace con dos especies

Canela La canela sirve para teñir el pelo y cubrir las canas.

El primer paso a realizar es colocar en un bowl 2 cucharadas de cada uno de estos ingredientes y sumarle una taza de agua tibia. Mezcla bien todos los ingredientes, y luego podrás pasar la mezcla a una olla. El fuego debe ser bajo, y hay que hervir la preparación por 5 minutos.

Cuando se enfríe la preparación, cuela bien todo y podrás pasarlo a un envase con atomizador o pulverizador. El resultado final será un líquido de color negro, que según Victoria Moradell deberás aplicarte con el pulverizador por todo el pelo antes de irte a dormir.

Para que este tinte casero se conserve intacto, te aconsejamos guardarlo en la heladera. Además, es importante aclarar que pasados 7 días (desde que lo preparaste), deberás desecharlo y hacerlo nuevamente.

Clavo de olor El clavo de olor puede usarse para teñir el pelo de manera natural.

¿Qué beneficios le brinda la canela al cabello?

La canela es una de las especias más utilizadas en la estética de la India, ya que estimula el crecimiento del pelo, y mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo, lo que hace que el folículo piloso esté en mejores condiciones.

¿Qué beneficios le brinda el clavo de olor al pelo?

Por otro lado, el clavo de olor cuenta con propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antisépticas. Usar el clavo de olor en el cabello fomenta su crecimiento y reduce su caída.