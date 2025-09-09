El tinte de origen indio que cubre las canas y se hace con dos especies

La coloración del pelo realizada con elementos o ingredientes naturales, es una gran opción para cubrir las canas, lograr un tono de cabello natural y brillante, y para conseguir un look nuevo sin dañar la fibra capilar.
En los últimos días se ha vuelto viral en las redes sociales un tinte natural de origen indio que sirve para cubrir las canas y para darle brillo al pelo.
La formuladora cosmética y profesora de cosmética natural, Victoria Moradell, explicó que para poder realizar este tinte casero solo necesitamos dos ingredientes: canela y clavo con olor.
El primer paso a realizar es colocar en un bowl 2 cucharadas de cada uno de estos ingredientes y sumarle una taza de agua tibia. Mezcla bien todos los ingredientes, y luego podrás pasar la mezcla a una olla. El fuego debe ser bajo, y hay que hervir la preparación por 5 minutos.
Cuando se enfríe la preparación, cuela bien todo y podrás pasarlo a un envase con atomizador o pulverizador. El resultado final será un líquido de color negro, que según Victoria Moradell deberás aplicarte con el pulverizador por todo el pelo antes de irte a dormir.
Para que este tinte casero se conserve intacto, te aconsejamos guardarlo en la heladera. Además, es importante aclarar que pasados 7 días (desde que lo preparaste), deberás desecharlo y hacerlo nuevamente.
La canela es una de las especias más utilizadas en la estética de la India, ya que estimula el crecimiento del pelo, y mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo, lo que hace que el folículo piloso esté en mejores condiciones.
Por otro lado, el clavo de olor cuenta con propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antisépticas. Usar el clavo de olor en el cabello fomenta su crecimiento y reduce su caída.