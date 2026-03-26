Qué conservas de pescado ayudan a conseguir una piel radiante y sana

El Omega-3 ayuda a que la piel retenga mejor el agua, lo que se traduce en una textura más elástica, suave y con ese codiciado brillo natural.

Conservas pescado El Omega-3 presente en los pescados ayuda a que la piel se vea más brillante.

Además, la mayoría de las conservas de pescado conservan las espinas, y estas aportan una dosis masiva de calcio y vitamina D, fundamentales para la regeneración celular. El pescado azul también es una gran fuente de zinc, un mineral esencial para la reparación de tejidos y el control de la producción de sebo.

Muchas de estas conservas de pescado vienen sumergidas en aceite de oliva virgen extra, lo que añade un extra de vitamina E, un antioxidante que protege a las células del daño oxidativo provocado por la radiación solar y la contaminación.

Atún en lata (2) El atún que viene con aceite aporta vitamina E.

Otro factor que no debemos olvidar es la presencia de colágeno. Los pescados pequeños son ricas en esta proteína, esencial para mantener la firmeza y retrasar la aparición de líneas de expresión. Además, desde un punto de vista ecológico, el consumo de peces pequeños es más sostenible y conlleva un menor riesgo de acumulación de metales pesados como el mercurio, a diferencia de los depredadores más grandes.