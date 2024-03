El secreto de belleza de Anya Taylor-Joy para lucir un pelo sedoso y largo

Anya Taylor-Joy.jpg Anya Taylor-Joy.

¿Cómo cuida su cabello Anya Taylor-Joy?

"Ahora me encanta usar productos Olaplex. Utilizo el champú, el acondicionador y el tratamiento. Siempre uso el acondicionador desde la raíz hasta las puntas. La gente te dice que no pongas el acondicionador en las raíces, pero yo no me lo creo. Si eres tan rubia como yo, tienes que ponértelo en las raíces. Sólo asegúrate de enjuagarlo todo", reveló la actriz en una entrevista.

Incluso Taylor-Joy asegura que no siempre gozó de un buen cabello, ya que de chica solía bañarse en el mar y luego su madre la retaba porque tenía todo el pelo seco y enredado.

¿Cómo se cuida la piel Anya Taylor-Joy?

"Me encanta el Gua-Sha (piedra de jade o cuarzo para masajes). Lo compré durante el encierro por el Covid y lo pongo en la heladera. Usarlo es uno de esos momentos de confort de 'quiero sentirme bien con el estado del mundo, así que voy a hacerme un masaje facial'. No sólo sirve para contornear la cara, también funciona si tienes problemas de sinusitis. Hay puntos de presión en la cara que pueden liberar el dolor de sinusitis. Después, tienes que darle a tu piel un pequeño minuto para que se calme", reveló la actriz de "Peaky Blinders".

Anya Taylor-Joy (2).jpg Anya Taylor-Joy.

Además Anya Taylor-Joy cuida su piel con productos de la línea Dior Prestige. Le gusta esta línea porque huele a rosa. "Tienen una mascarilla de hojas preciosa que también uso en los aviones. No da ninguna vergüenza. Luego, la polvera de Dior con el SPF 50 y me voy", dijo la actriz.