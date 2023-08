Natalie Portman tiene la sencilla rutina de belleza para brillar a los 40+

¿Cuál es la rutina de belleza de Natalie Portman?

En cuanto a los productos, Portman asegura que usa el tónico de Joëlle Ciocco (es como un limpiador por la noche y un tónico por la mañana) y luego se humecta la piel con la crema hidratante de Tata Harper.

Natalie Portman.webp Natalie Portman es una de las actrices más importantes de Hollywood.

Portman asegura que le encantan esos productos porque no tienen aroma. Luego se aplica protector solar.

En cuanto a los labiales, Natalie Portman dice que siempre tiene a manos 2 labiales. "Me gusta el Dior Addict Lip Glow, que es muy transparente. Lo uso como mi look diario para ir a la escuela a recoger a mi hijo. Y también llevo el Dior Rouge Dior rojo 999, por si necesito un poco más de carácter", confesó la actriz.

Además, la actriz siempre mantiene sus manos hidratadas con la crema Dior Creme Abricot, la cual también ayuda a hidratar las cutículas. "Soy muy descuidada con mis cutículas, así que tener esta crema es una forma de recordarme a mí misma que hay algo que puedo hacer con ellas y que no es invasivo", dice Portman.

Natalie Portman 2.webp La actriz Natalie Portman asegura que es muy descuidada con sus cutículas.

Además de utilizar estos productos, Natalie Portman también asegura que medita todos los días, y que trata de no usar tanto el teléfono. "Soy vegana desde hace 10 años y antes era vegetariana, así que en cuanto a la forma de comer me he mantenido bastante ‘clean’ por mucho tiempo", confiesa.