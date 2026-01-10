El activo del Amazonas que reafirma la piel y que evita la flacidez

¿Cuál es el activo del Amazonas que ayuda a reafirmar la piel?

Se trata de las semillas del árbol de Ucuuba, las cuales ayudan a mejorar la apariencia de la piel del cuerpo con un alto poder de hidratación y reparación profunda. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que tienen la piel extra seca. Este activo amazónico rico en trimiristina, y estimula además la producción de colágeno y elastina, componentes fundamentales en la estructura cutánea, protegiendo y reparándola.

Ucuuba Ucuuba es el activo del Amazonas que ayuda a reafirmar la piel.

Ucuuba en lengua india significa "árbol de manteca", y sin dudas este significado cabe como anillo al dedo, ya que puede ayudarnos a mejorar notablemente la calidade la piel. Cada una de las semillas de este árbol cuentan con una manteca natural de un alto poder reparador.