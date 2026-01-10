Inicio Belleza Piel
El activo del Amazonas que reafirma la piel y que evita la flacidez

Si tienes la piel flácida y sin firmeza, este es el activo del Amazonas que te ayudará a revertir esta situación

Paula Alonso
Existen diversos frutos y plantas del Amazonas que son utilizados en la industria de la belleza para poder corregir o mejorar diversos problemas como sequedad, irritación, etc. Existe un activo en especial que es aprovechado al momento de reafirmar la piel en poco tiempo.

¿Cuál es el activo del Amazonas que ayuda a reafirmar la piel?

Se trata de las semillas del árbol de Ucuuba, las cuales ayudan a mejorar la apariencia de la piel del cuerpo con un alto poder de hidratación y reparación profunda. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que tienen la piel extra seca. Este activo amazónico rico en trimiristina, y estimula además la producción de colágeno y elastina, componentes fundamentales en la estructura cutánea, protegiendo y reparándola.

Ucuuba en lengua india significa "árbol de manteca", y sin dudas este significado cabe como anillo al dedo, ya que puede ayudarnos a mejorar notablemente la calidade la piel. Cada una de las semillas de este árbol cuentan con una manteca natural de un alto poder reparador.

Los árboles de Ucuuba siempre han sido los más buscados de la Amazonia por su madera liviana y clara, llegando a ser talados uno a uno sin descanso. Son muchas las marcas de belleza que aprovechan los beneficios de este activo, como por ejemplo Natura, la cual cuenta con una amplia gama de productos donde las semillas de Ucuuba son protagonistas.

Por ejemplo, se puede conseguir manteca corporal, hidratante corporal, hidratante de manos, jabón líquido para manos, jabón líquido corporal y jabones cremosos. Cada uno de esos productos dejan la piel perfumada e hidratada.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en esta nota.

