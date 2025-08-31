Máquina de afeitar (2) La maquinita de afeitar no debe ser usada todos los días.

De toda manera, antes de afeitarse, se recomienda exfoliar la piel, ya que de esta manera la tarea de la maquinita será más fácil, y la misma se deslizará mejor por la piel. También puedes usar gel o jabones para afeitar, y al finalizar siempre tendrás que secar la maquinita para que no se oxide.

Por otro lado, el cambio de la maquinita de afeitar depende de la frecuencia del afeitado:

Afeitado diario: Debes cambiar la cuchilla cada diez días aproximadamente (ya que se desafila después de unos diez usos).

Afeitado en días alternos: Entonces es suficiente un cambio cada 20 días o una vez al mes.

Afeitado una vez a la semana: En este caso, puedes cambiar la cuchilla cada diez semanas aproximadamente.

¿Qué puede ocurrir si te pasas la maquinita de afeitar con demasiada frecuencia?

Muchas personas se afeitan todos los días, sobre todo en verano, ya que a veces aparecen pelos de un día para otro. Sin embargo, si te afeitas todos los días, corres el riesgo de irritación de la piel, enrojecimiento y pequeños cortes.

El afeitado diario también puede debilitar la barrera protectora natural de la piel. Se aconseja espaciar el afeitado y mantener la piel hidratada para reducir los dolores y la irritación.

¿Cuándo hay que evitar depilarse con cuchilla?

Si tienes la piel irritada, inflamada o lesionada, debes evitar el uso de la maquinita de afeitar. También debes tener cuidado si tienes quemaduras solares o cicatrices recientes para evitar irritaciones adicionales.