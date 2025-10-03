Cómo usar un pañuelo según las últimas tendencias: cinco formas cool para incorporarlo a tus looks

En realidad, la llegada del pañuelo no es novedad ya que lleva años siendo aliado de las mujeres y los hombres más elegantes que quieren realzar su imagen. Generalmente, las mujeres eligen lucir esta prenda enlazada al cuello, mientras que los hombres lo llevan en un bolsillo en el saco de vestir.
Sin embargo, los usos de este accesorio se han extendido, así que se ha vuelto una pieza infaltable para armar looks frescos y cancheros. A continuación, compartimos varios consejos para aprender a llevar el pañuelo como las figuras de moda del momento.
Una de las ideas más cancheras para incorporar un pañuelo es el estilo bandana, ideal para looks relajados y urbanos. Lo único que tienes que hacer es doblar la prenda formando un triángulo, y atarlo en la parte trasera de la cabeza partiendo desde la mitad de la frente. No solo suma un toque fresco, sino que también es práctico para días de viento o calor.
Otro truco para usar un pañuelo es atarlo a la asa de tu bolso favorito. Este detalle sutil, pero con mucho estilo, transforma tu cartera de todos los días en una pieza de moda que destaca y le da un aire chic a cualquier outfit. Puedes usar pañuelos de seda o satén, con estampados psicodélicos, flores oversized, motivos vintage o lisos.
Una forma inesperada es usar un pañuelo como cinturón. Ideal para jeans, faldas o incluso vestidos, este hack de moda resalta la cintura y aporta un aire boho o sofisticado según el estampado que elijas. En la actualidad, estos accesorios se imponen como los favoritos para reemplazar los cinturones clásicos. Es una forma fácil de jugar con texturas y hacer que tu look sea 100% original.
También puedes convertir tu pañuelo en una pulsera, una idea simple pero poderosa. Solo tienes que enrollar y atar con un nudo pequeño alrededor de la muñeca. Este detalle aporta un aire artístico y relajado, perfecto para estilos casuales o de inspiración rockera.
Por último, puedes usar el clásico pañuelo atado en el cuello con un aire retro muy francés. Este estilo, que recuerda a los íconos del cine de los años 60, es ideal para darle un toque elegante y femenino a cualquier look. Se puede usar con una blusa abierta o sobre un sweater básico para crear contraste. Además, lo mejor es que puedes cambiar el pañuelo según tu mood o paleta del día.