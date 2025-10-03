Cómo usar un pañuelo según las últimas tendencias: cinco formas cool para incorporarlo a tus looks

look con pañuelo en el cuello El pañuelo atado en el cuello es un clásico de la moda. Imagen: Vogue.

Cinco formas de usar un pañuelo como una experta

Una de las ideas más cancheras para incorporar un pañuelo es el estilo bandana, ideal para looks relajados y urbanos. Lo único que tienes que hacer es doblar la prenda formando un triángulo, y atarlo en la parte trasera de la cabeza partiendo desde la mitad de la frente. No solo suma un toque fresco, sino que también es práctico para días de viento o calor.

Otro truco para usar un pañuelo es atarlo a la asa de tu bolso favorito. Este detalle sutil, pero con mucho estilo, transforma tu cartera de todos los días en una pieza de moda que destaca y le da un aire chic a cualquier outfit. Puedes usar pañuelos de seda o satén, con estampados psicodélicos, flores oversized, motivos vintage o lisos.

Una forma inesperada es usar un pañuelo como cinturón. Ideal para jeans, faldas o incluso vestidos, este hack de moda resalta la cintura y aporta un aire boho o sofisticado según el estampado que elijas. En la actualidad, estos accesorios se imponen como los favoritos para reemplazar los cinturones clásicos. Es una forma fácil de jugar con texturas y hacer que tu look sea 100% original.

Puedes usar un pañuelo como cinturón o faja sobre el pantalón.

También puedes convertir tu pañuelo en una pulsera, una idea simple pero poderosa. Solo tienes que enrollar y atar con un nudo pequeño alrededor de la muñeca. Este detalle aporta un aire artístico y relajado, perfecto para estilos casuales o de inspiración rockera.

Por último, puedes usar el clásico pañuelo atado en el cuello con un aire retro muy francés. Este estilo, que recuerda a los íconos del cine de los años 60, es ideal para darle un toque elegante y femenino a cualquier look. Se puede usar con una blusa abierta o sobre un sweater básico para crear contraste. Además, lo mejor es que puedes cambiar el pañuelo según tu mood o paleta del día.