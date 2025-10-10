Inicio Belleza Mezcla
Cómo usar la mezcla de manzanilla y cúrcuma para decirle adiós a las canas: un truco efectivo

Con esta sencilla mezcla, puedes eliminar las canas de tu cabello. Cómo prepararla y utilizarla, paso a paso

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Las canas pueden ser eliminadas a través del uso de la manzanilla y la cúrcuma.

Para eliminar las canas de manera definitiva, puedes recurrir a una mezcla sencilla y efectiva: manzanilla y cúrcuma. La manzanilla es efectiva contra las canas por sus antioxidantes (que retrasan el envejecimiento capilar), y la cúrcuma es efectiva por sus propiedades pigmentantes y antioxidantes.

A menudo, las personas quieren eliminar sus canas, o cubrir el cabello gris, debido a presiones sociales que asocian la juventud con la belleza y la experiencia, a la necesidad de ocultar el envejecimiento o al daño a la imagen personal y la confianza.

canas mujer cabello
Las canas pueden ser eliminadas a través del uso de una sencilla mezcla.

Cómo usar la mezcla de manzanilla y cúrcuma para eliminar las canas

Para preparar la mezcla de manzanilla y cúrcuma, hierve agua, agrega bolsitas de té de manzanilla y cúrcuma en polvo, deja reposar la mezcla y luego aplícala sobre el cabello limpio con un masaje, dejándola actuar unos minutos antes de enjuagar.

El resultado de utilizar esta mezcla es un aclarado progresivo, que depende de la constancia en la aplicación y la frecuencia con la que se realice el tratamiento.

Para un mejor resultado, se recomienda exponer el cabello al sol, aunque si no es posible, se puede usar un gorro y dejar la mezcla actuar el mayor tiempo posible.

manzanilla, curcuma, mezcla

Se recomienda realizar una prueba antialérgica antes de llevar a cabo este tratamiento casero. Además, utiliza ropa vieja, ya que ambos elementos pueden teñir la piel y la ropa. Pasando en limpio, la aplicación de esta mezcla se resume en tres puntos importantes:

  • Prepara tu cabello: lava tu cabello con un champú suave para que esté limpio y húmedo antes de aplicar la mezcla.
  • Aplica la mezcla: vierte el líquido sobre tu cabello, masajéalo bien durante unos 5 minutos, asegurándote de cubrir todas las áreas con canas.
  • Enjuaga: enjuaga tu cabello con agua tibia para retirar cualquier residuo.

Ingredientes y preparación

Si quieres ocultar las canas usando manzanilla y cúrcuma, necesitarás los ingredientes que se enumeran a continuación:

  • 1/2 litro de agua
  • 1 bolsita de té de manzanilla (o flores de manzanilla secas)
  • 4 cucharadas de cúrcuma en polvo

Como se dijo antes, la preparación de este truco casero debe realizarse de la siguiente forma:

