Cómo usar la mezcla de manzanilla y cúrcuma para decirle adiós a las canas: un truco efectivo

El resultado de utilizar esta mezcla es un aclarado progresivo, que depende de la constancia en la aplicación y la frecuencia con la que se realice el tratamiento.

Para un mejor resultado, se recomienda exponer el cabello al sol, aunque si no es posible, se puede usar un gorro y dejar la mezcla actuar el mayor tiempo posible.

manzanilla, curcuma, mezcla

Se recomienda realizar una prueba antialérgica antes de llevar a cabo este tratamiento casero. Además, utiliza ropa vieja, ya que ambos elementos pueden teñir la piel y la ropa. Pasando en limpio, la aplicación de esta mezcla se resume en tres puntos importantes:

Prepara tu cabello: lava tu cabello con un champú suave para que esté limpio y húmedo antes de aplicar la mezcla.

lava tu cabello con un champú suave para que esté limpio y húmedo antes de aplicar la mezcla. Aplica la mezcla: vierte el líquido sobre tu cabello, masajéalo bien durante unos 5 minutos, asegurándote de cubrir todas las áreas con canas.

vierte el líquido sobre tu cabello, masajéalo bien durante unos 5 minutos, asegurándote de cubrir todas las áreas con canas. Enjuaga: enjuaga tu cabello con agua tibia para retirar cualquier residuo.

Ingredientes y preparación

Si quieres ocultar las canas usando manzanilla y cúrcuma, necesitarás los ingredientes que se enumeran a continuación:

1/2 litro de agua

1 bolsita de té de manzanilla (o flores de manzanilla secas)

4 cucharadas de cúrcuma en polvo

Como se dijo antes, la preparación de este truco casero debe realizarse de la siguiente forma: