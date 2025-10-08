En concreto, la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato de sodio destaca por su capacidad para eliminar suciedad, desinfectar superficies y blanquear la ropa, por nombrar algunos beneficios.

mezcla, beneficios La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada puede ser altamente efectiva.

Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada es una combinación segura y eficaz para la limpieza, ya que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y el agua oxigenada como blanqueador y desinfectante.