Al mezclar estos dos elementos, puedes formar una pasta efectiva para la limpieza de diversas superficies. El paso a paso del proceso es el que se muestra a continuación:
- Crea una pasta: Mezcla tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) hasta obtener una pasta cremosa, similar a la pasta de dientes.
- Aplica sobre la mancha: Extiende la pasta sobre la superficie o la mancha a tratar.
- Deja actuar: Permite que la mezcla actúe durante unos minutos para que el agua oxigenada pueda blanquear y el bicarbonato aflojar la suciedad.
- Frota y enjuaga: Frota suavemente con un cepillo o un paño y luego enjuaga la superficie con agua para retirar la mezcla y la suciedad.
agua oxigenada, cepillo de dientes.jpg
A través del uso de esta mezcla, puedes dejar como nuevo tu cepillo de dientes.
Si usas esta mezcla para lavar la ropa, puedes diluir la pasta en agua para ajustar la concentración. Para mantener su efectividad, es recomendable preparar la mezcla en pequeñas cantidades y usarla fresca.
En qué superficies puedes aplicar esta mezcla
Si quieres usar la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada, puedes hacerlo en las siguientes superficies sin problema:
- Utensilios de cocina: cubrir con la pasta, dejar actuar 5 minutos y enjuagar para eliminar bacterias y restos de alimentos.
- Tablas de picar y recipientes: aplicar para eliminar olores y desinfectar.
- Cepillos de dientes: sumergir en una solución diluida durante 10 minutos para una limpieza profunda y enjuagar con abundante agua.
- Juntas y azulejos: aplicar con un cepillo de dientes viejo, frotar suavemente y enjuagar.
- Ropa blanca: disolver dos cucharadas en un balde con agua caliente, dejar las prendas en remojo por 30 minutos y luego lavar normalmente.