¿Cómo usar correctamente una crema anticelulitis?

Los exfoliantes ayudan a eliminar la piel muerta.

A continuación, una vez que hayas salido de la ducha, y que la piel esté seca, aplica la crema anticelulitis. El producto no se aplica "así nomás", sino que debe hacerse co movimientos circulares y ascendentes, presionando de forma firme pero suave.

En las piernas, lo mejor es empezar por arriba de la rodilla y subir hacia los muslos y glúteos. En el abdomen, se deben hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj.

La constancia es clave para poder lograr resultados visibles. Los componentes de estas cremas tienen un efecto limitado en el tiempo (generalmente unas 12 horas). Para ver cambios estructurales en la piel, necesitás aplicarla dos veces al día durante al menos dos meses.

Las cremas anticelulitis deben aplicarse con movimientos circulares y ascendentes.

Al masajear hacia arriba, estás ayudando a desplazar los líquidos retenidos hacia los ganglios linfáticos para que el cuerpo los elimine de forma natural.

Si lo deseas, podés usar los nudillos para ejercer una presión ligeramente mayor en las zonas con nódulos más rebeldes, lo que ayuda a "ablandar" los depósitos de grasa superficiales. Si la crema te genera un efecto frío o calor intenso, no te asustes: es una reacción normal de los activos para estimular el flujo de sangre en la zona.