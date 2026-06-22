ANMAT prohibió la venta de estas cremas corporales, autobronceantes y geles en todo el país

Estas cremas pueden causar distintos daños en la piel.

En consecuencia, al tratarse de productos no inscriptos, el organismo procedió a gestionar la baja de sus ofertas en sitios web, advirtiendo que se desconoce el establecimiento responsable de la elaboración y los procesos de manufactura seguidos por la marca.

A través de la reciente Disposición N° 3754/2026, el organismo regulador dictaminó la prohibición inmediata del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de los siguientes productos de la mencionada marca:

Crema corporal autobronceante orgánica

Crema humectante prolongadora del color

Bruma facial autobronceante

Tanning drops

Mousse autobronceante

Gel exfoliante corporal

Crema autobronceante facial

Según explica ANMAT en su sitio oficial, esta medida busca proteger a los consumidores y resguardar el bienestar general de la población ante artículos que evaden los controles estatales obligatorios.

El uso de estas cremas queda prohibido por la ANMAT.

El riesgo de utilizar cremas y otros cosméticos que no fueron regulados

El uso de cremas y cosméticos ilegales o carentes de regulación representa un grave peligro para la salud de las personas. Al no contar con el aval de ANMAT, resulta imposible garantizar la seguridad, la eficacia real y la verdadera composición de sus ingredientes, lo que abre la puerta a fórmulas adulteradas.

La aplicación de estos productos de origen desconocido puede desencadenar severas reacciones alérgicas, irritaciones o infecciones cutáneas. Además, sin un establecimiento responsable identificado que haya aprobado estas cremas, el consumidor queda totalmente desprotegido ante secuelas físicas imprevistas.