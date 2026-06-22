ANMAT prohibió la venta de estas cremas corporales, autobronceantes y geles en todo el país

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria que impacta directamente en el mercado de la estética en Argentina. Es que el organismo prohibió la comercialización de una reconocida marca de cremas corporales. A continuación, sabrás de cuál se trata y el listado completo de cosméticos que se deben retirar del mercado.
Alerta ANMAT: si tenés esta crema corporal, deberás dejar de usarla de inmediato
El uso de cremas corporales es una de las formas más habituales de cuidar la piel, buscando beneficios tales como rejuvenecimiento, hidratación y reducción de manchas. Al momento de comprar un producto de este tipo, no solo debemos mirar las ventajas que ofrece para la dermis, sino también estar informados sobre su origen y composición.
En este sentido, ANMAT prohibió la venta de productos cosméticos de la marca “TAN ORGÁNICO” luego de verificar que los rótulos de estos carecían de datos de inscripción sanitaria. Además, al contrastar la información con la base de datos, no se encontraron antecedentes ni registros vigentes que avalaran su fabricación.
En consecuencia, al tratarse de productos no inscriptos, el organismo procedió a gestionar la baja de sus ofertas en sitios web, advirtiendo que se desconoce el establecimiento responsable de la elaboración y los procesos de manufactura seguidos por la marca.
A través de la reciente Disposición N° 3754/2026, el organismo regulador dictaminó la prohibición inmediata del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de los siguientes productos de la mencionada marca:
- Crema corporal autobronceante orgánica
- Crema humectante prolongadora del color
- Bruma facial autobronceante
- Tanning drops
- Mousse autobronceante
- Gel exfoliante corporal
- Crema autobronceante facial
Según explica ANMAT en su sitio oficial, esta medida busca proteger a los consumidores y resguardar el bienestar general de la población ante artículos que evaden los controles estatales obligatorios.
El riesgo de utilizar cremas y otros cosméticos que no fueron regulados
El uso de cremas y cosméticos ilegales o carentes de regulación representa un grave peligro para la salud de las personas. Al no contar con el aval de ANMAT, resulta imposible garantizar la seguridad, la eficacia real y la verdadera composición de sus ingredientes, lo que abre la puerta a fórmulas adulteradas.
La aplicación de estos productos de origen desconocido puede desencadenar severas reacciones alérgicas, irritaciones o infecciones cutáneas. Además, sin un establecimiento responsable identificado que haya aprobado estas cremas, el consumidor queda totalmente desprotegido ante secuelas físicas imprevistas.