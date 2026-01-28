Cómo aclarar las ojeras oscuras e iluminar la mirada

Suelen llamarse "ojeras pigmentarias" y surgen porque los melanocitos que están alrededor de los ojos se activan, y comienzan a sintetizar mayor cantidad de melamina de lo normal, llevando a la piel de esta zona a adquirir un color más oscuro al resto del rostro.

Ojeras Las ojeras no son todas iguales y se deben tratar de manera puntual.

En muchos casos este tipo de ojeras también pueden surgir por usar productos muy irritantes, maquillajes de mala calidad, o incluso frotar la zona con mucha fuerza también pueden actuar como desencadenantes para la activación de los melanocitos que oscurecen la piel.

Algunos activos despigmentantes y antioxidantes bien formulados pueden mejorar la calidad de la piel y eliminar la ojera oscura. Por ejemplo, se aconseja usar productos que iluminen, ayuden a unificar el tono y sean bien tolerados por el contorno de ojos, como la Vitamina C.

La vitamina C contiene activos que pueden inactivar la enzima que interviene en la producción de pigmento en la piel, y de esta manera nuestro cutis se verá más claro e iluminado. También estimula la síntesis de colágeno (para combatir líneas de expresión y arrugas) y es antioxidante.

Además de usar productos con vitamina C, se recomienda mantener una buena hidratación (beber al menos 2 litros de agua) y protector solar.