Cómo aclarar las ojeras oscuras e iluminar la mirada

Por lo general, las ojeras se generan por falta de sueño y descanso, poca hidratación, una mala alimentación o incluso por aplicar sobre ella productos que no contienen activos positivos para la piel.
Es por ello que a continuación te diremos cómo terminar con las ojeras oscuras y qué productos debes aplicar para poder conseguirlo.
¿Cómo eliminar las ojeras oscuras con los productos correctos?
Según el dermatólogo Simón Scarano, las ojeras no son todas iguales y no se tratan de la misma manera. Cuando las ojeras se ven oscuras, solemos estar frente a un exceso de pigmento desencadenado por diferentes cuestiones.
Suelen llamarse "ojeras pigmentarias" y surgen porque los melanocitos que están alrededor de los ojos se activan, y comienzan a sintetizar mayor cantidad de melamina de lo normal, llevando a la piel de esta zona a adquirir un color más oscuro al resto del rostro.
En muchos casos este tipo de ojeras también pueden surgir por usar productos muy irritantes, maquillajes de mala calidad, o incluso frotar la zona con mucha fuerza también pueden actuar como desencadenantes para la activación de los melanocitos que oscurecen la piel.
Algunos activos despigmentantes y antioxidantes bien formulados pueden mejorar la calidad de la piel y eliminar la ojera oscura. Por ejemplo, se aconseja usar productos que iluminen, ayuden a unificar el tono y sean bien tolerados por el contorno de ojos, como la Vitamina C.
La vitamina C contiene activos que pueden inactivar la enzima que interviene en la producción de pigmento en la piel, y de esta manera nuestro cutis se verá más claro e iluminado. También estimula la síntesis de colágeno (para combatir líneas de expresión y arrugas) y es antioxidante.
Además de usar productos con vitamina C, se recomienda mantener una buena hidratación (beber al menos 2 litros de agua) y protector solar.