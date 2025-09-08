Canas: el tinte hecho en casa y a base de una hoja que le dará color a tu cabello

Hojas de nogal (15 aprox)

3 cucharadas de té negro

1 litro de agua

Las hojas del nogal son ideales para realzar los tonos castaños, y es por ello que muchas personas las utilizan para teñir sus cabellos y tapar las canas de manera natural. El primer paso será poner a hervir en una olla las hojas de nogal y el té negro.

Hojas de nogal Las hojas de nogal sirven para teñir el pelo de manera natural.

Deja hervir ambos ingredientes durante 15 o 20 minutos. El agua comenzará a adquirir un color marrón o verde. Pasados los 20 minutos, apaga el fuego y deja reposar la preparación hasta que enfríe.

Una vez que el líquido esté frío, puedes pasarlo a un recipiente con atomizador o pulverizador. Con el cabello limpio, aplica la mezcla y masajea el cuero cabelludo durante 5 minutos para que el líquido penetre mejor.

Deja actuar la mezcla en el cabello por media hora y luego podrás enjuagar con abundante agua fría. Se aconseja aplicar este líquido unas 3 veces por semanas durante 1 mes. Con un uso constante, los resultados iniciales pueden observarse en las primeras semanas.

Existen algunas marcas de henna que están realizadas con hojas de nogal y té negro, y por lo tanto se convierten en otra alternativa para poder cubrir las canas de manera natural.

Canas.jpg Las canas pueden cubrirse con tintes naturales y caseros.

Sin embargo, también es importante aclarar que la henna viene en polvo, por lo que tendrás que tener mucho cuidado al mezclarla con agua, para que la misma no te quede "aguada" y pierda efecto.