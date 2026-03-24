Cómo saber hacia qué lado tienes que peinarte, según la forma de tu rostro

Algunas mujeres no saben si les conviene peinarse con la raya al medio (o centro) o con la raya hacia un costado. Aunque no lo creas, existe un truco muy sencillo para saber cuál es la respuesta.
¿Cómo saber si tienes que usar raya al costado o raya al medio?
Para poder descubrir o averiguar la respuesta necesitamos una regla o un centímetro, ya que hay que medir el ancho y el largo de nuestra cara o rostro.
- Si tu rostro es más largo que ancho, lo mejor es usar la raya al costado.
- Si tu rostro es más ancho que largo, entonces conviene usar la raya al medio.
Por otro lado, es importante explicar que este truco no siempre funciona a la perfección, ya que hay que tener en cuenta otras cuestiones como tipo de cabello (lacio, ondulado, rulos) o si tenemos algún remolino en nuestra frente.
En el caso de tener un remolino (y no quieres que se vea), lo mejor es taparlo o cubrirlo con pelo, por lo que se aconseja hacer la raya justo al lado del remolino y no sobre el mismo.
¿Cómo saber si un flequillo nos quedará bien?
Saber si tu rostro es apto para flequillo depende de equilibrar la forma de tu cara: los rostros ovalados aceptan cualquier tipo de flequillo, los redondos/cuadrados prefieren flequillos largos y desfilados (cortina o lateral), y los alargados/corazón optan por rectos y tupidos.
El secador de pelo es un gran aliado al momento de darle forma al flequillo, sobre todo si recién lo cortas. La clave está en peinar el flequillo y secarlo hacia ambos costados. De esta manera podrás controlarlo mejor desde las raíces. Luego podrás darle una forma más redondeada con un cepillo cilíndrico y el secador.