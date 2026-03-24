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Cómo saber hacia qué lado tienes que peinarte, según la forma de tu rostro

Si no sabes qué te quedará mejor (raya al costado o al medio), a continuación te enseñamos un truco para averiguarlo

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo saber si tienes que usar raya al costado o raya al medio?

¿Cómo saber si tienes que usar raya al costado o raya al medio?

Algunas mujeres no saben si les conviene peinarse con la raya al medio (o centro) o con la raya hacia un costado. Aunque no lo creas, existe un truco muy sencillo para saber cuál es la respuesta.

¿Cómo saber si tienes que usar raya al costado o raya al medio?

Para poder descubrir o averiguar la respuesta necesitamos una regla o un centímetro, ya que hay que medir el ancho y el largo de nuestra cara o rostro.

  • Si tu rostro es más largo que ancho, lo mejor es usar la raya al costado.
  • Si tu rostro es más ancho que largo, entonces conviene usar la raya al medio.
Embed - Peinados según la forma del rostro | ¿Qué peinado te favorece?

Por otro lado, es importante explicar que este truco no siempre funciona a la perfección, ya que hay que tener en cuenta otras cuestiones como tipo de cabello (lacio, ondulado, rulos) o si tenemos algún remolino en nuestra frente.

En el caso de tener un remolino (y no quieres que se vea), lo mejor es taparlo o cubrirlo con pelo, por lo que se aconseja hacer la raya justo al lado del remolino y no sobre el mismo.

¿Cómo saber si un flequillo nos quedará bien?

Saber si tu rostro es apto para flequillo depende de equilibrar la forma de tu cara: los rostros ovalados aceptan cualquier tipo de flequillo, los redondos/cuadrados prefieren flequillos largos y desfilados (cortina o lateral), y los alargados/corazón optan por rectos y tupidos.

Secar pelo
El secador es un gran aliado para poder darle forma al pelo.&nbsp;

El secador es un gran aliado para poder darle forma al pelo.

El secador de pelo es un gran aliado al momento de darle forma al flequillo, sobre todo si recién lo cortas. La clave está en peinar el flequillo y secarlo hacia ambos costados. De esta manera podrás controlarlo mejor desde las raíces. Luego podrás darle una forma más redondeada con un cepillo cilíndrico y el secador.

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