Cómo saber hacia qué lado tienes que peinarte, según la forma de tu rostro

En el caso de tener un remolino (y no quieres que se vea), lo mejor es taparlo o cubrirlo con pelo, por lo que se aconseja hacer la raya justo al lado del remolino y no sobre el mismo.

¿Cómo saber si un flequillo nos quedará bien?

Saber si tu rostro es apto para flequillo depende de equilibrar la forma de tu cara: los rostros ovalados aceptan cualquier tipo de flequillo, los redondos/cuadrados prefieren flequillos largos y desfilados (cortina o lateral), y los alargados/corazón optan por rectos y tupidos.

Secar pelo El secador es un gran aliado para poder darle forma al pelo.

El secador de pelo es un gran aliado al momento de darle forma al flequillo, sobre todo si recién lo cortas. La clave está en peinar el flequillo y secarlo hacia ambos costados. De esta manera podrás controlarlo mejor desde las raíces. Luego podrás darle una forma más redondeada con un cepillo cilíndrico y el secador.