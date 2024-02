Aprende a cuidar tus uñas y previene los hongos de verano

Uñas (1).jpg Uñas con hongos.

El hongo en las uñas no tiene mal olor pero tiene una apariencia horrible. La misma afecta a la placa de la uña y al lecho sobre el que ella se asienta. Esta patología se presenta con más normalidad en los adultos, pero esto no quiere decir que los niños no lo puedan presentar.

Síntomas

Mancha blanca o amarilla amarronada debajo de la punta de una uña de un dedo de la mano o del pie.

Decoloración, engrosamiento y deterioro en el borde de la uña.

¿Cómo evitar los hongos de las uñas de los pies?

Mantener las uñas cortas y en forma recta.

Lava a diario tus uñas y pies con agua y jabón.

Evita andar descalzo/a por zonas o lugares comunes como piscinas, balnearios, saunas, duchas, baños.

Siempre procura usar ojotas o sandalias. Intenta que las mismas sean cómodas y transpirables. Que tengan un espacio amplio para que los dedos puedan estar separados.

Usa talco o algún polvo antimicótico. Esto también evitará que le hongo prolifere dentro del calzado.

Uñas (2).jpg Hongos en las uñas.

Reduce el uso de medias, o en lo posible intenta que las mismas sean de algodón o de tejidos naturales.

Si tus uñas ya tienen hongos, intenta no pintarlas con esmaltes. Lo mejor es dejarlas al natural hasta que la infección se haya erradicado.

Ante cualquier consulta o duda, o si ves que el hongo lleva mucho tiempo en tus uñas y pies, lo mejor es consultar con un profesional.