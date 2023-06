►TE PUEDE INTERESAR: La historia de amor que surgió en la pandemia y que cautivó las redes

"Mientras yo buscaba trabajo, les pedí apoyo para empezar la carrera", explicó. Ellos accedieron y le dieron dos opciones respecto a qué profesión seguir.

estudió una carrera que no existe (2).jpeg La joven mexicana de TikTok que estudió una carrera que no existe y se enteró de la peor manera.

"A mí no me molestó. Yo lo pensé, analicé la situación y dije 'voy a hacer lo mejor que pueda'. Entonces, ellos eligieron la licenciatura que iba a estudiar. Estaba tan agradecida con la oportunidad de poder hacerlo, que puse todo de mí", agregó en su cuenta @halismontero", donde ya obtuvo más de un millón de reproducciones.

Qué carrera estudió la joven de TikTok y cómo se enteró que la licenciatura no existe

Embed

"Yo sé que la educación es un privilegio, más la universitaria, porque es muy cara. En 2018 no podía elegir qué estudiar y en dónde, no tenía el capital por las situaciones que estaban pasando en mi vida", afirmó Halis.

Las opciones de sus padres fueron: maestra o enfermera. "Y yo dije: 'voy a estudiar para ser maestra'", añadió. Si bien no conocía casi nada acerca de la docencia, comenzó sus estudios en educación especial.

►TE PUEDE INTERESAR: Un recolector de basura encontró dólares y se volvió viral

"No sabía de qué se trataba, pero fui descubriendo qué era tratar a las personas con discapacidad, a los niños en situación de vulnerabilidad... y me encantó la idea. Aprobé el examen y el primer día pregunté a dónde tenía que ir, pero desde ese momento todo estuvo mal", continuó.

Como estaba muy "preocupada por el dinero" que habían gastado sus papás para que ella estudiara y se pudiera mudar a otra ciudad de México, no se percató de lo que sucedía.

"Cuando llegué, me dijeron: 'La licenciatura que elegiste, desapareció. Ahora se llama Inclusión educativa. ¿Te quedás o no?'. Pero yo ya estaba ahí", sumó.

Embed

Decidió quedarse y le fue muy bien, según relató. Sin embargo, cuando estaba en el tramo final, empezaron a aparecer las "irregularidades". Le faltaban solo cuatro meses para recibirse y le pidieron la validez de "dos semestres de idioma inglés", algo que debería llevar a cabo en una semana.

"Yo no estaba de acuerdo, pero nadie dijo nada, entonces tuve que hacerlo. Pero no es correcto", señaló sobre lo ocurrido. Más tarde, le comunicaron que era muy probable que no se pudiera graduar y mucho menos recibir su título.

►TE PUEDE INTERESAR: Viral: su mamá lo aconsejó sobre cómo rechazar a una niña y recibió una increíble respuesta

Luego realizar averiguaciones por su cuenta, se enteró de que la carrera no estaba registrada en la "Dirección de profesiones" del país, y que en realidad no existía. Ella y otras 300 personas, aproximadamente, estudiaron cuatro años para algo que no era real. Lo más indignante de todo es que nadie le dio una solución y espera "actualizaciones" respecto a su caso.