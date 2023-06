virales historia de amor 1.jpg Virales: una historia de amor inesperada que cautivó en redes

Así como en las películas románticas más taquilleras, esta historia de amor surgió de un encuentro casi casual entre Florencia Roldán y Rodrigo, su pareja y actual esposo, que conoció en 2019 en plena época de pandemia.

La increíble historia de amor se convirtió al poco tiempo en viral cuando Florencia publicó un tierno posteo a través de su cuenta de Twitter sobre cómo había conocido a Rodrigo. Y las respuestas por parte de la comunidad del pajarito azul no se hicieron esperar. “A lo que aspiro en esta vida”, comentaron sus seguidoras.

“Dormimos juntos una noche y se despertó con fiebre y dolor de garganta en plena pandemia, tuvimos que hacer cuarentena por 15 días, a los meses vivíamos juntos y hoy estamos casados”, contestó a otro tuit viral y atrapó a miles de usuarios.

historia viral.jpg La historia de amor de Florencia y Rodrigo que se volvió viral en redes

Aunque ambos trabajaban en la misma empresa, Florencia cuenta que nunca lo había visto. En cambio, Rodrigo sí. Fue él quien tomó la iniciativa, la comenzó a seguir en redes sociales y al poco tiempo empezaron a salir. Lo que ninguno sabía es que dejarían de verse, por lo menos por un tiempo, ya que con la llegada de la pandemia los encuentros resultaron imposibles. Más tarde con la flexibilización de la cuarentena volvieron a juntarse.

“Un día me quedé a dormir en su departamento, como hacía siempre, con tanta buena suerte que al día siguiente se despertó con fiebre y dolor de garganta. Así que ahí tuvimos que quedarnos los 15 días obligatorios encerrados”, cuenta Florencia, sin saber que esos días que pasaron juntos serían el principio de una hermosa historia de amor.

Al recuperarse Rodrigo y al terminar la cuarenta, el chico le propuso irse a vivir juntos a lo que ella en un principio dijo "no", pero con el paso de las semanas y al ver que la relación fluía perfectamente terminó aceptando.

virales historia de amor.jpg Hoy Florencia y Rodrigo viven su historia de amor en Italia

“A los dos meses estábamos conviviendo. No éramos novios oficialmente, mi familia no lo conocía y su familia a mí tampoco”, confiesa Florencia. Y es que cuando el amor llama a la puerta ya no hay nada que hacer, solo disfrutar del momento de película que siguen viviendo.

Así fue como en octubre de 2021 dieron el ‘sí, quiero’ frente a sus familiares y amigos. Meses más tarde decidieron hacer las valijas y comenzar en marzo del 2022 un viaje al viejo continente. Hoy, a pesar de las dudas y temores por el cambio de vida, viven felices y llenos de amor en Italia.

