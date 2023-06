Virales: el significado del otro banco rojo que utilizan algunas escuelas

ninos-felices-jugando-juntos-al-aire-libre-bailando-sobre-cesped-disfrutando-actividades-al-aire-libre-divirtiendose-parque-concepto-fiesta-o-amistad-ninos.jpg Historias virales que nos llenan el alma

Esta historia viral tiene vida en varias escuelas y jardines del mundo donde sorpresivamente tienen un banco rojo que lejos de pasar desapercibido llama la atención de todos los que juegan y caminan por el lugar.

Historia viral: el hermoso significado del banco rojo

El banco rojo se lo conoce como aquel lugar en el que algunos niños se sientan esperando que algún compañerito se acerque y lo invite a jugar. De esta forma, los chicos que se sienten solos o tristes tienen la ayuda del banco rojo como aliado para hacer nuevos amigos.

Esta iniciativa tan hermosa y que nos llena el corazón surgió para terminar con aquellos casos de bullying y sufrimiento que tantos niños viven en la época escolar.

Vale recordar que en Argentina también existe el denominado "banco rojo". Este se utiliza para visibilizar la violencia hacia las mujeres, uno de los grandes problemas que afronta esta sociedad y también gran parte de las naciones del mundo.

El banco rojo y cómo se volvió viral su historia

"Todas las escuelas deberían tener esto..." Así comenzó el relato de un hombre que a través de su cuenta de Twitter dio a conocer cuando fue a buscar a su hijo a la escuela.

Y la emotiva historia continúa: "Caminando por el patio de la escuela de mi hijo, noté un banco pintado de rojo brillante. Le pregunté a mi hijo: "¿Es ese el único lugar para sentarse aquí?" Él dijo: "No, ese es el banco de amigos. Cuando alguien se siente solo o no tiene con quién jugar, se sienta allí y los niños les piden que jueguen". WOOW ASOMBROSO. Luego le dije lo maravilloso que era y le pregunté si alguna vez lo había usado.. Él dijo: "Sí. Cuando era nuevo, me senté allí y alguien vino y me pidió que jugara. Me sentí feliz. Y ahora, cuando veo niños en él, les pido que jueguen conmigo. Todos lo hacemos".

Sin dudas la emoción y sorpresa de aquel papá, que según el perfil de Twitter, reside en Estados Unido, es la de muchos que con esta hermosa historia e iniciativa confiamos en un mundo mejor.