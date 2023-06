►TE PUEDE INTERESAR: "Cada uno se rasca como puede": el perrito que enterneció la red con su peculiar técnica

"Hijo entró en pánico. Me preguntó qué hace, que no la quiere lastimar, que ella no le gusta (cumplió 8 años el pibe)", explicó la ocurrente mamá que se hizo viral por su sorpresiva respuesta.

ACONSEJÓ A SU HIJO PARA RECHAZAR A UNA CHICA.jpeg Virales: la mamá que aconsejó a su hijo sobre cómo rechazar el amor de una niña. Fuente: Twitter @natilucentini

"Le dije que le diga: mi mamá no me deja, mi amor es el mar", contó la joven madre a la que los internautas no pudueron evitar responderle. Sin dudas, esa respuesta hubiera dejado desorientada a la niña, por lo que su hijo demostró su madurez emocional e imploró: "Ponele en serio ma, dale".

La mujer recibió algunos comentarios que halagaron su comportamiento ocurrente: "Te interrumpió antes del 'No quiero matarte, pero si me obligas...' Por ansioso se perdió el mejor de los consejos ¡Esta juventud que no aprende a escuchar a sus mayores!", escribió el usuario @nacho_delarosa.

La chica continuó con una aclaración contundente: "Fue imposible terminar. Peeeeero cumplí uno de mis sueños". Sin embargo, no solo ella aspiraba a que ese día llegara para poder dar ese consejo a su hijo, sino también para el tuitero del primer comentario. "Jajajajaja. Cuando sea padre, me propondré metas similares...", coroló el chico.

Lo cierto es que todo se trató de una broma y, por supuesto, el niño tuvo que darle mayores y mejores explicaciones a la jovencita que le declaró su amor. De los niños se aprende, dicen.