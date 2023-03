Un tierno chat entre una pareja de niños cautivó a todos: "tratame como una princesa"

►TE PUEDE INTERESAR: Gran Hermano 2023: un mendocino ya se postuló para la casa

niños viral 1.png

En el posteo de Twitter que se hizo viral entre las cuentas y que cautivó a todo el mundo por la ternura e inocencia, se ve una charla que es realmente inédita entre los pequeños de 8 años, en el que la niña solo quiere saber "si son novios o no".

El tierno y divertido chat de WhatsApp que se hizo viral en Twitter

La historia de amor que cautivó a todos, comenzó con la hermana de la chica de Twitter queriendo que su compañerito Lau le deje en claro qué quiere con ella: "Lau, somos novios o no, decime". Y aunque su pregunta fue clara, el chico respondió con una indiferencia desopilante: "No sé, ¿vos querés? A mí me da igual".

A pesar de no ser la respuesta que tal vez quería, claramente hay cosas que la niña no va a negociar, y es por eso que le marcó los puntos a su pretendiente: "Bueno, pero tratame bien. No seas malo como Misael, que me trataba como una turra plis. Tratame como una princesa" le respondió la pequeña, comparándolo al chico con su ex.

niños viral 2.jpg

El chat de WhatsApp que se hizo viral en Twitter generó una gran cantidad de reacciones de los demás usuarios, quienes cayeron derretidos ante la tierna conversación de los dos niños.