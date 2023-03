Se operó la nariz para que sus hijos nazcan con una linda y se hizo viral

►TE PUEDE INTERESAR: Unos mendocinos salieron a bailar, no le pagaron al playero y sucedió lo peor

tiktok operacion.webp

En las imágenes del video de Tiktok se podía ver a la joven argentina en el post operatorio de lo que fue su rinoplastia para corregir estéticamente algunos puntos de su nariz. La repercusión del video fue tanta que a las horas de la publicación, la chica decidió desactivar los comentarios y luego hasta darle de baja a la grabación.

Todo ocurrió luego de que la chica confesara que se operó para "que mis hijos nazcan con linda nariz". En cuestión de minutos recibió miles de comentarios burlándose por lo que había dicho, y las "tomada de pelo" pasaron a ser falta de respeto cuando comenzaron a tratarla de "hueca".

Entre los tantos mensajes que recibió, se destacaron por los "me gusta" de otros usuarios de Tiktok: "Me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües", "por gente como vos el shampoo tiene instructivo" o "No sé cómo el ser humano aún no se ha extinguido".