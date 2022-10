Un motociclista llevaba a su hijo en la caja del delivery

El hecho ocurrió el pasado viernes en el barrio Gambier, de la ciudad de La Plata, en un semáforo ubicado en las calles 143 y 49.

El delivery fue registrado en su moto con un niño en su caja de reparto cuando estaba en un semáforo y otro conductor grabó las imágenes y se hizo viral.

Un-motociclista-llevaba-a-un-nene-en-una-caja-de-delivery1.jpg La Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó cartas en el asunto y explicó qué sanción le aplicó.

Las imágenes llegaron hasta la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el hombre, que se llama Horacio, fue sancionado.

Un hombre llevaba a su hijo en la caja del reparto: que dijo el delivery

Horacio dialogó con la prensa y contó que vive al día y que se sustenta repartiendo pizza y vendiendo pan casero por las calles La Plata. Además, comentó que los agentes de la ANSV visitaron su vivienda luego de ver el video.

"No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo. Y como acá que vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir", reveló.

Y, reconoció: "Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Al nene no tengo con quien dejarlo. Si tengo que pagar una niñera el nene no come nada. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Eso no va a volver a pasar".

Por su parte, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, se refirió a la historia del repartidor: "Encontramos a Horacio, un papá trabajador, humilde y con un pasado lleno de dificultades. Un papá que ama a su hijo y que hizo lo que hizo porque no podía dejarlo solo mientras iba a ganarse el pan", señaló.

También aseguró que el hombre "aceptó la sanción por la infracción cometida y se comprometió a no repetirla".