"Me preocupa": un emprendedor contó el drama que vive culpa de la suba del dólar

En las imágenes que revolucionaron la plataforma china de Tiktok, el emprendedor iba caminando por las calles de Mendoza mientras decidió contarle a sus seguidores cómo es que afecta el dólar a su emprendimiento, tanto en conseguir sus productos, como también en el precio de los que compran. "Me agarra un poco desprevenido y mal parado realmente" comenzó contando el chico, para luego detallar lo que le sucede.

Qué contó el chico emprendedor sobre la subida del dólar

"Me agarró la subida del dólar sin tener tanto stock, entonces ahora tengo faltante. Primero, no solo me voy a comer la subida de precio de mis proveedores, que ya es grave, pero no es tan grave. El tema es que la gente no quiere vender hasta que se acomode el dólar, pero a mi la gente me sigue comprando, entonces tengo que quitar productos de la pantalla" relató el chico de Mendoza a través de Tiktok.

En la caja de comentarios, los usuarios de Tiktok estallaron de rabia con lo que sucede a nivel Argentina, y mostraron su apoyo con el emprendedor de Mendoza: "mucha suerte Fede".