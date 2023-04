Intentaron estafar a una chica y el chat se hizo viral en Twitter

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza: iba por el centro y recibió una invitación que revolucionó Twitter

estafa viral 1.png

Acompañada de una captura a la pantalla de WhatsApp, la chica hizo tentar a todos los usuarios de Twitter al mostrar como la persona que trataba de estafarlo, se dio cuenta que una vecina de Villa Nueva. Como parece que aún existen códigos, la actitud del estafador cambió y hasta intentó mandarle la solicitud de Facebook y hacerse amiga de la chica para ver si la tenía de vista.

Qué le dijo el estafador que se hizo viral en Twiiter

"Disculpa no digas nada yo tambien soy de villa nueva y trabajo por estafa disculpa sos del barrio asi que no pasa nada vendela, nomas disculpame sabrina Yo soy del barrio florida. Disculpame sabri no avia visto de adonde sos, Ay te mando la soli de mi face para que sepas quien soy alo mejor me cpnoces" le escribió el estafador viral en Twitter.

estafa viral 2.jpg

Lejos de preocuparse por lo que fue este intento de estafa o intentar de conseguir alguna información que evite que sean víctimas de intentos futuros. Los usuarios de Twitter quedaron tentados con la situación que se hizo viral en cuestión minutos, y dejaron algunos comentarios que fueron una verdadera perlita tanto como la situación que le tocó vivir a esta chica.