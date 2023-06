Iba por Las Heras y se encontró con un vehículo que lo dejó sin palabras

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Ayuda Mendoza!: una joven se enamoró en el micro y busca al chico por Tiktok

Auto viral mendoza 1.png

En las imágenes que se compartieron y se hicieron viral entre las cuentas de Tiktok de Mendoza, se puede ver a la chica grabando mientras iba circulando por la zona del Algarrobal, departamento de Las Heras. De la nada, y como si fuese realmente algo totalmente normal, dos personas aparecen encima de una moto en miniatura, robandose no solo la mirada de la chica, sino también una gran carcajada.

Los usuarios aprovecharon la caja de comentarios de Tiktok para sacar pecho de las cosas que ocurren en Las Heras y Mendoza, y siendo irónicos con que esto no ocurre en Europa.

Mendoza: territorio repleto de autos insólitos

Un Volkswagen Up que estaba en las calles de Mendoza, parecía normal llamó la atención por su particular look, que lo hace hasta único en el mundo. Dentro de los comentarios del video de Tiktok que estalló en interacciones, apareció la dueña del auto, y sacando pecho se hizo cargo: " jajajaja sorry es mi auto y es lo más. Son pestañas y lo más" aseguró Tania.

En la parte de las luces delanteras, el auto tenía unas pestañas y hasta parece que pintadas, imitando unos ojos. Los usuarios de Tiktok se rindieron ante el vehículo de Mendoza y más de uno lo definió como "fabuloso".

auto viral mendoza.png

Por otra parte, una de las calles de la Capital de Mendoza fue escenario de una situación viral que le robó la atención a decenas de mendocinos, con lo que es un auto común y corriente, pero que con su ploteado, lo transforma en algo único en el mundo. Se trata de un Ford Fiesta Max que está tuneado con una serie de ecuaciones de Matemática y de Física, el cual varios catalogaron como el auto "más inteligente del mundo".