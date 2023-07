Dos estadounidenses revelaron qué es lo más dificil de vivir en Argentina

yanquis viral 2.png

En las imágenes que se hicieron viral en Tiktok, un grupo de chicas de Estados Unidos, que viven en distintas provincias de la Argentina, aprovecharon para hacer "catarsis". Cada una de las extranjeras confesó qué es lo que más le está costando acoplarse de vivir en el país, y los usuarios se tentaron.

Embed

Qué es lo que más le cuesta a las estadounidenses de vivir en Argentina

En la recopilación de Tiktok, las chicas dijeron cada una de las cosas que les cuesta de Argentina como yanquis: "Me cuesta el horario muy tarde", "yo soy muy directa, y cuando los argentinos no son muy directos, me cuesta saber lo que piden", "nunca sé si debo llegar en punto o como 3 horas tardes", "esperar el colectivo con todos sus números" fueron algunas de las tantas respuestas.

►TE PUEDE INTERESAR: Una española reveló los tips para identificar a un argentino

En la caja de comentarios, los usuarios de Tiktok de Argentina estallaron de risas, y mientras algunos empatizaban, otros se encargaron de quejarse de lo que les cuesta: "¿cómo te vas a quejar de dormir la siesta?".