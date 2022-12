En las imágenes que llegaron a recolectar cerca de 500 mil "me gusta" se puede ver como Santiago se está grabando el rostro, todo de lleno polvo blanco y con incluso heridas, con gestos de sorpresa y de dolor. "Osea me sale sangre. Se me cayó todo. Mira como tengo ahí. Mira mami, osea gigante, mira como me sale sangre" le contaba el tiktoker a su mamá mientras retrataba el golpe y como quedó su cama.

Embed

Con la boca llena de polvo y varios cortes en la cara, el chico mostró la cama totalmente tapada con pedazos de techo roto que habían impactado en su cara mientras estaba descansando, y que lo levantó inesperadamente, y que además, todo parece que no resultó grave, pero podría haberlo sido.

En la caja de comentarios, lejos de preocuparse por la salud del muchacho, los usuarios lo tomaron de punto a él y a su insólito despertador para hacerle varios chistes: