El joven sumó en las imágenes que grabó con su celular, una descripción para poner en contexto a la gente: "Como cuando vas a festejar al patio olmos pero tenés miedo del celular jajajajaja". Y es que justamente eso es lo que se veía, a un hombre que decidió encontrar una forma en la cual ese temor que tenía de volver sin celular, se esfumara. No solo halló el modo, sino que se hizo viral por eso mismo.

Embed

"El verdadero no me roban ni a palo. La viveza que tenemos los cordobeses no se compara" se ve escrito en el video, mientras se ve a un hombre con una sonrisa de punta a punta, agotado de tanto saltar y cantar por la Copa del Mundo obtenida en el Mundial Qatar 2022, en tanto, algo en su mano llamaba la atención de todos. Agarrado con una gran cantidad de vueltas de cinta, el muchacho ideo la técnica perfecta, aunque incómoda, de que no le roben el celular.

En la caja de comentarios de Tiktok cientos de usuarios aplaudieron y reconocieron la viveza del joven cordobés, que estaba como loco con el título del Mundial Qatar 2022 que consiguió la Selección argentina: