Viento Zonda en el Gran Mendoza con ráfagas de 70 km/h: qué pasará con las cases

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que para este miércoles se espera una máxima de 26 grados, con cielo despejado, circulación del aire del norte y buenas condiciones en general. Pero el cambio será desde la noche y madrugada del jueves, cuando se espera que el viento Zonda comience a sentirse en la precordillera.

Ya durante la mañana del jueves se espera que sople en San Rafael, General Alvear y Malargüe. El viento Zonda avanzará hacia el Valle de Uco y luego se instalará en el Gran Mendoza y parte de la Zona Este. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h., por lo que se trata de un evento de moderado a fuerte durante gran parte del día.