Video: con una patada voladora, un vecino impidió que un motochorro se saliera con la suya

El video muestra a este ladrón que no esperaba encontrarse con un héroe de película. Mientras intentaba huir en moto tras robar a un hombre, los gritos de la víctima alertaron a un vecino que no dudó en intervenir. Con una patada voladora digna de un doble de acción, el vecino logró derribar al delincuente, deteniéndolo hasta que llegó la Policía. El video del momento se volvió viral, y los usuarios no paran de aplaudir la valentía y la destreza del improvisado justiciero.