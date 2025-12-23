UNCuyo y Fundación Grupo América firmaron un convenio marco en el cierre anual de actividades de Vinculación

Firma de Convenio Marco FGA y UNCuyo 1 (de izquierda a derecha) Dra. Adriana Marra, junto a Margarita Viel, apoderada de Fundación Grupo América, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América y el Dr. Carlos Bosshardt, celebran la firma de convenio marco con la UNCuyo que permitirá articular futuros proyectos solidarios. Martín Pravata/Diario UNO

La Unidad Móvil Odontológica, un ejemplo de articulación público-privada

Se destacó la puesta en marcha de la Unidad Móvil Odontológica (UMO) de la Facultad de Odontología de la UNCuyo, un dispositivo clave para ampliar el acceso a la atención bucal en distintos puntos del territorio provincial, que cuenta con el acompañamiento de Fundación Grupo América a través de la donación de equipamiento odontológico de alta complejidad, con una inversión de 25 millones de pesos.

“Cuando hablamos de un proyecto de vinculación real, hablamos de distintos espacios que deben confluir: el de la vinculación concreta entre la Universidad y otros actores protagonistas de la comunidad, como en este caso fundaciones y empresas, que nos ayudan a hacer realidad proyectos como este; el académico y de investigación, porque serán nuestros estudiantes y docentes quienes tendrán a cargo la Unidad Móvil Odontológica; y finalmente el de la extensión universitaria, donde llevamos respuestas concretas a necesidades concretas y devolvemos, a través de la formación, un servicio a la comunidad, especialmente en zonas vulnerables que de otro modo no contarían con este tipo de atención”, expresó la rectora de la UNCuyo, Dra. Esther Sánchez.

“Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto, en el que desde la Facultad de Odontología tenemos puesto el corazón. En especial a Fundación Grupo América, que ha completado el equipamiento de la Unidad Móvil Odontológica con una inversión muy significativa, así como a Fundación Andesmar, GUM y Mauri Odontología, que también acompañaron esta iniciativa. En marzo estaremos nuevamente en ruta, llegando a localidades alejadas y zonas vulnerables para llevar atención y promoción de la salud bucal”, expresó el decano de la Facultad de Odontología de la UNCuyo, Dr. Carlos Bosshardt.

Firma de Convenio Marco FGA y UNCuyo 2 La firma del convenio marco estuvo a cargo de la rectora, Dra. Esther Sánchez, en representación de la UNCuyo y por la Contadora, Margarita Viel en representación de Fundación Grupo América. Martín Pravata/Diario UNO

Un convenio para proyectar acciones de impacto social

“Cuando nos presentaron este proyecto, la respuesta fue inmediata: un sí y un decir presente. Porque cumple con todos los requisitos para generar capacidad instalada y un verdadero impacto social, a partir de la sinergia entre lo público y lo privado, y porque promueve uno de los ejes centrales de nuestra Fundación, que es la salud. Además, ver la pasión y el compromiso de los equipos de la Facultad de Odontología es realmente inspirador. No tenemos dudas de que este móvil estará muy pronto en la ruta, brindando un servicio esencial a comunidades de zonas vulnerables y alejadas, con diagnóstico, tratamiento y atención de primer nivel en salud bucal”, destacó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, cerrando la jornada con un mensaje esperanzador y de compromiso social.

umo-uncuyo-2 Fundación Grupo América invirtió 25 millones de pesos, para equipar la Unidad Móvil Odontológica (UMO) de la UNCuyo que se pondrá en marcha en marzo del 2026 Nicólas Ríos/Diario UNO

Un futuro de colaboración y compromiso social

El convenio firmado hoy consolida una alianza estratégica entre la UNCuyo y Fundación Grupo América, a través del Programa Vedimia Solidaria, que permitirá continuar desarrollando proyectos de impacto social, fortalecer la articulación entre la academia y la comunidad, y garantizar que iniciativas como la Unidad Móvil Odontológica lleguen a quienes más lo necesitan. La colaboración entre universidades, fundaciones y empresas se proyecta como un modelo de trabajo conjunto que promueve inclusión, innovación y desarrollo territorial en toda la provincia.