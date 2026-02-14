"Solo los Chicos" y Fundación Grupo América entregaron mobiliario a jardines maternales de Capital

donación solo los chicos El mobiliario donado por el Jardín sólo los chicos será distribuido entre algunos de los 11 jardines maternales que tiene bajo su órbita la municipalidad de Capital. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La contribución incluyó nueve mesas infantiles, 51 sillitas, dos cambiadores y juegos recreativos, elementos fundamentales para el desarrollo diario de actividades pedagógicas y de cuidado.

El mobiliario será distribuido entre los jardines maternales Dante, Juana, Primeros Pasos, Custodia, Mimitos y Gasparín, mejorando las condiciones de aprendizaje y bienestar de cientos de chicos y chicas que asisten a estos espacios.

“Queremos agradecer a Fundación Grupo América y al Jardín Solo los Chicos por esta entrega, que nos permite completar el mobiliario que necesitábamos para las salas de 1 y 2 años. Actualmente contamos con 11 jardines maternales en la Ciudad, por lo que esta donación será distribuida entre distintos espacios y beneficia directamente a muchos chicos y chicas”, señaló Elvira Storn, directora de Educación del Municipio de Capital.

donacion solo los chicos 1 El mobiliario donado consiste en sillas para salas de primera infancia, mesas, juegos infantiles y cambiadores para bebes. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Además, destacó el trabajo conjunto sostenido con la Fundación: “Esta articulación con Grupo América siempre está pensada para fortalecer los espacios de cuidado infantil. Sentir que nos tienen en cuenta y nos acompañan nos llena de alegría. Hemos realizado muchas acciones en conjunto con el foco puesto en la primera infancia, y eso marca una diferencia real en la comunidad”.Enfatizó la funcionaria.

Del acto de entrega participaron Elvira Storn, directora de Educación del Municipio de Capital; Laura Reta, coordinadora de Jardines Maternales; Emanuel Martínez, director del jardín Gasparín; junto a Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y Margarita Viel, apoderada de la institución.