Con casi dos décadas de trayectoria en educación inicial, el Jardín Solo los Chicos, ubicado en Dalvian, se ha consolidado como un espacio donde el juego, la enseñanza y la contención forman parte del crecimiento cotidiano de niños y niñas de 1 a 3 años. Dirigido por la docente Viviana Vila, el proyecto educativo entiende al jardín como un ámbito de desarrollo integral y acompañamiento cercano a cada familia.
"Solo los Chicos" y Fundación Grupo América entregaron mobiliario a jardines maternales de Capital
La iniciativa solidaria permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y cuidado de niños y niñas que asisten a los jardines maternales municipales.
Ese compromiso con la infancia trascendió sus propias aulas y se transformó en una acción solidaria.
A partir de la donación de mobiliario realizada por el jardín y el trabajo de articulación de Fundación Grupo América, se concretó la entrega de equipamiento a la Dirección de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con el objetivo de fortalecer los espacios de primera infancia del departamento.
La contribución incluyó nueve mesas infantiles, 51 sillitas, dos cambiadores y juegos recreativos, elementos fundamentales para el desarrollo diario de actividades pedagógicas y de cuidado.
El mobiliario será distribuido entre los jardines maternales Dante, Juana, Primeros Pasos, Custodia, Mimitos y Gasparín, mejorando las condiciones de aprendizaje y bienestar de cientos de chicos y chicas que asisten a estos espacios.
“Queremos agradecer a Fundación Grupo América y al Jardín Solo los Chicos por esta entrega, que nos permite completar el mobiliario que necesitábamos para las salas de 1 y 2 años. Actualmente contamos con 11 jardines maternales en la Ciudad, por lo que esta donación será distribuida entre distintos espacios y beneficia directamente a muchos chicos y chicas”, señaló Elvira Storn, directora de Educación del Municipio de Capital.
Además, destacó el trabajo conjunto sostenido con la Fundación: “Esta articulación con Grupo América siempre está pensada para fortalecer los espacios de cuidado infantil. Sentir que nos tienen en cuenta y nos acompañan nos llena de alegría. Hemos realizado muchas acciones en conjunto con el foco puesto en la primera infancia, y eso marca una diferencia real en la comunidad”.Enfatizó la funcionaria.
Del acto de entrega participaron Elvira Storn, directora de Educación del Municipio de Capital; Laura Reta, coordinadora de Jardines Maternales; Emanuel Martínez, director del jardín Gasparín; junto a Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y Margarita Viel, apoderada de la institución.