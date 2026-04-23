El Centro Recreativo María Luisa Idelfonsi de Vila suma un mural que pone en valor la identidad de las personas mayores

Impulsado por el Área de Personas Mayores, bajo la coordinación de Yamila Acha, el proyecto nace desde una convicción profunda: el arte no solo embellece, sino que también reconoce, abraza y mantiene viva la memoria, proyectándola hacia el presente con alegría y vitalidad.

Cada trazo del mural fue pensado para transmitir movimiento, color y energía. Una invitación a mirar esta etapa de la vida desde un lugar activo, creativo y lleno de posibilidades.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Fundación Grupo América y el aporte de la Academia Amelie, que donó los materiales necesarios para hacer posible la obra, reflejando el valor del trabajo articulado entre distintos actores de la comunidad.

Este presente se apoya en una historia con fuerte valor simbólico. El espacio, ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos, nació a partir de la donación del inmueble realizada en 2001 por la familia Vila al municipio, con el objetivo de generar un ámbito destinado a las personas mayores.

Años más tarde, en septiembre de 2025, el centro fue reinaugurado con una propuesta renovada, orientada a promover el bienestar integral, la inclusión y el envejecimiento activo. Este proceso fue impulsado por el Área de Personas Mayores, junto a Daniel Rizantti, encargado del centro recreativo, y contó con el acompañamiento de Fundación Grupo América, consolidando un espacio pensado para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El resultado es un espacio que se transforma. Que deja de ser solo un lugar físico para convertirse en un punto de encuentro, donde las personas mayores no solo participan, sino que se reconocen, se expresan y se sienten parte.

MURAL AMELIE 1 (7) En la foto (de rosa) Erica Gómez directora de Academia Amelie junto al equipo de talleristas que a diario acompañan a las personas mayores que asisten al Centro Recreativo "María Luisa Idelfonsi de Vila" Foto; Academia Amelie

El centro se completa con una propuesta sostenida de talleres y actividades que se desarrollan durante toda la semana, entre ellas movimiento, gimnasia adaptada, cocina saludable, expresión corporal, crochet y folclore, generando un entorno donde el bienestar y los vínculos se construyen día a día.

Porque cuando hay lugar para expresarse, la identidad, como el arte, siempre encuentra la forma de florecer.