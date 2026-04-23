Colores que vibran, risas compartidas y manos que vuelven a crear. Así se vivirá la inauguración del mural “Pinceladas que florecen identidad”, que se realizará el viernes 24 de abril a las 10 horas en el Centro Recreativo “María Luisa Idelfonsi de Vila”, con invitación abierta a toda la comunidad.
El Centro Recreativo María Luisa Idelfonsi de Vila suma un mural que pone en valor la identidad de las personas mayores
Ubicado en San Carlos, el espacio convoca a más de 50 asistentes en actividades que promueven el encuentro y el bienestar
La obra, creada por la artista Jimena Gómez, es mucho más que una intervención artística: es una celebración de la vida, de las historias y de la identidad de las personas mayores que forman parte de este espacio. Nacida en San Carlos y con formación en artes visuales, su recorrido combina el trabajo comunitario y la creación de murales que buscan generar impacto en el entorno.
Impulsado por el Área de Personas Mayores, bajo la coordinación de Yamila Acha, el proyecto nace desde una convicción profunda: el arte no solo embellece, sino que también reconoce, abraza y mantiene viva la memoria, proyectándola hacia el presente con alegría y vitalidad.
Cada trazo del mural fue pensado para transmitir movimiento, color y energía. Una invitación a mirar esta etapa de la vida desde un lugar activo, creativo y lleno de posibilidades.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Fundación Grupo América y el aporte de la Academia Amelie, que donó los materiales necesarios para hacer posible la obra, reflejando el valor del trabajo articulado entre distintos actores de la comunidad.
Este presente se apoya en una historia con fuerte valor simbólico. El espacio, ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos, nació a partir de la donación del inmueble realizada en 2001 por la familia Vila al municipio, con el objetivo de generar un ámbito destinado a las personas mayores.
Años más tarde, en septiembre de 2025, el centro fue reinaugurado con una propuesta renovada, orientada a promover el bienestar integral, la inclusión y el envejecimiento activo. Este proceso fue impulsado por el Área de Personas Mayores, junto a Daniel Rizantti, encargado del centro recreativo, y contó con el acompañamiento de Fundación Grupo América, consolidando un espacio pensado para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
El resultado es un espacio que se transforma. Que deja de ser solo un lugar físico para convertirse en un punto de encuentro, donde las personas mayores no solo participan, sino que se reconocen, se expresan y se sienten parte.
El centro se completa con una propuesta sostenida de talleres y actividades que se desarrollan durante toda la semana, entre ellas movimiento, gimnasia adaptada, cocina saludable, expresión corporal, crochet y folclore, generando un entorno donde el bienestar y los vínculos se construyen día a día.
Porque cuando hay lugar para expresarse, la identidad, como el arte, siempre encuentra la forma de florecer.